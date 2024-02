ÖVP-Aschermittwoch: "Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen"

Laut Partei waren mehr als 1.000 Gäste gekommen. Der ehemalige deutsche Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) referierte über Europa "in einer Welt des Umbruchs", warnte vor einer Wiederwahl Donald Trumps und vor einem Sieg Russlands in der Ukraine.

Vom Inferno ins Paradiso

Der deutsche Ex-Minister, der sich abseits des Rednerpultes über die Bühne bewegte, startete mit einem launischen Bericht über seine Bahnfahrt durch Deutschland ("Inferno") und Österreich ("Paradiso"). Ernster leitete er über in eine Welt, in der "Unordnung herrscht, Terrorgefahr, Klimawandel, und die Frage, was bedeutet die unfassbare Wucht der neuen Technologien". Man komme einer Lösung nur näher, "wenn wir die Dinge nicht gegeneinander ausspielen", so Guttenberg.

Der ehemalige deutsche Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) Bild: (APA/GERT EGGENBERGER)

"Wir haben ein Interesse, dass ein funktionierendes Europa eine Stimme auf diesem Globus ist und nicht zerrieben und zermahlen wird, zwischen Faktoren und Kräften, die an Gewalt und Intensität gewonnen haben", gab sich der ehemalige CSU-Politiker kämpferisch. Es seien in letzter Zeit "unfassbar viele Unberechenbarkeiten" hinzugekommen: "Indien, viele Länder, die man gar nicht auf der Karte hat und die plötzlich geopolitische Kraft haben. Plötzlich hat ein haschpfeifenrauchender Elon Musk so viel Kraft in den Händen, wie früher ganze Regierungen."

"Dann Gnade uns Gott ..."

Guttenberg richtete seinen Blick in die USA: "Wenn wir eine Auswahl haben zwischen der narzisstischen Orangenhaut und dem jungen, frischen, fohlengleichen Amtsinhaber, dann ist das eine Auswahl, die einem nicht die Euphorietränen in die Augen treibt." Aber: "Wenn Donald Trump wieder die Zügel in den Händen hält, dann Gnade uns der liebe Gott. Nur der Ruf wird nicht reichen. Es wird sich global einiges verschieben. Und es ist geradezu fahrlässig, sich nicht damit zu befassen."

Der Ex-Politiker formulierte eine "Warnung vor Menschen, die mit populistischem Schaum vor dem Mund, die Leute in die Irre führen wollen - es gilt, dem mit aller Kraft entgegenzuwirken." Trumps jüngste Aussagen zu NATO-Mitgliedern, denen er die Unterstützung versagen wolle, seien Alarmzeichen: "Wenn die USA ausfallen sollten - nicht ganz unwahrscheinlich nach einer Wiederwahl Trumps - sind wir Europäer auf uns allein gestellt."

Das gelte auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine: "Dieser Krieg wirkt ermüdend, oft hören wir: Haben wir nicht andere Sorgen? Aber, meine Damen und Herren, diese anderen Sorgen verblassen im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Wladimir Putin diesen Krieg gewinnt. Er darf diesen Krieg nicht gewinnen. Deswegen sind alle Anstrengungen zu unternehmen, dass das nicht passiert."

"Populistischen Lautsprecher" entzaubern

Daraufhin leitete Guttenberg über zur Situation in Deutschland, wo aus gewissen politischen Richtungen mit einem EU-Austritt geliebäugelt werde: "Sie vergessen, dass ein einzelnes Land auf dieser Welt nichts wird auswirken können. Wenn man nur das nationale Interesse betont und sich an den nächsten Generationen versündigt - das kann es nicht sein", sagte er und sprach die AfD-Politiker Björn Höcke und FPÖ-Chef Herbert Kickl direkt an.

Wie könne man also diese "populistischen Lautsprecher" entzaubern? Man müsse etwas entgegenhalten, das nicht die gleiche Tonalität beinhaltet. Die 20 Prozent für die AfD bundesweit seien nicht wegzudiskutieren. "Aber wir haben die verdammte Pflicht, jeder, der verantwortlich ist: Die Pflicht, diese Totengräber unserer Demokratie zu entlarven, aber nicht in dem hetzerischen Ton, sondern in einem Ton, den die Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft von uns erwarten."

Lob für Karl Nehammer

Lob kann von dem deutschen Ex-Minister auch für Karl Nehammer. Dieser sei für seine Reise nach Kiew und Moskau gescholten worden. Aber: "Das war wichtig, notwendig und mutig. Dass man dann feststellt, dass man bei einem menschenverachtenden Zyniker nichts ausrichtet, gut - aber man hat es versuchen müssen."

Zum Abschluss stärkte er noch Nehammer den Rücken: Einige Dinge, wie das Wirtschaftswachstum, würden in Österreich besser laufen als in Deutschland. Österreich sei auch in der EU eine Stimme, die gehört werde. Und: "Karl Nehammer ist einer der wenigen vernunftbegabten europäischen Staatsmänner." Er schloss mit einem Tipp: "Traut euch doch einfach, einmal ein paar Dinge zu sagen und zu senden, die positiv sind. Je mehr man empfänglich ist für Dinge, die negativ sind, desto mehr bauen wir die Brücken für die Höckes und Kickls dieser Erde."

Zuvor hatte der Kärntner Landesparteiobmann Martin Gruber in seiner Rede vor "rechten und linken Rändern" gewarnt. Gewählt werde man für "Haltung", und die könne man auch im Bund zeigen: "Durch Verantwortung statt Populismus." Damit gemeint sei "Verantwortung in der Politik, Verantwortung jedes Einzelnen und Verantwortung beim Wirtschaften im Sinne der nächsten Generation". Gruber meinte, man dürfe "dem Druck von rechts" ebenso nicht nachgeben, wie dem Druck von links. Den Abschluss seiner Rede widmete Gruber der Bundespolitik: "Es lohnt sich, an eine Politik der Mitte zu glauben. Das ist es, was Österreich, Kärnten und Europa braucht und was wir mit Karl Nehammer zur Wahl stellen", schloss Gruber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper