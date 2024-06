NEOS schlossen Wahlkampf mit "Sternenfest" ab

Vor EU-Fahnen-schwingenden Wahlwerbern und mit Europahymne im Hintergrund gaben sich Spitzenkandidat Helmut Brandstätter und Parteichefin Beate Meinl-Reisinger siegessicher: "Wir werden am Sonntag zu den ganz großen Gewinnern gehören", rief Meinl-Reisinger den pinken Unterstützern zu.

Eröffnet wurde das "Sternenfest" von Generalsekretär Douglas Hoyos, der wie auch alle Redner und Rednerinnen nach ihm unter einer von DJ Niko Alm gespielten Up-Beat-Version der Europahymne die Bühne betrat. "Wir nennen es Sternenfest, weil wir gemeinsam kämpfen für die Vereinigten Staaten von Europa".

Sterne gab es dann auch genug: Zwar startete Hoyos "Helmut, Helmut, Helmut"-Rufe, holte vor dem Spitzenkandidaten aber noch jene auf den Listenplätzen, die wohl kaum zu einem Sitz im EU-Parlament führen werden, vor die Bühne. Jeder und jede von Ihnen dabei mit einem großen Stern, der für eine Forderung der NEOS steht: Etwa ein "Europäisches Heer", "Direktwahl der EU-Kommissarin" oder "gemeinsame Außengrenzen."

Video: NEOS schlossen Wahlkampf

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Bildung als fünfte Freiheit der EU"

Der Stern des Spitzenkandidaten stand schließlich für etwas, dass die NEOS schon den ganzen Wahlkampf über trommeln: "Bildung als fünfte Freiheit der EU". Auf direkte Angriffe gegenüber den anderen Parteien verzichtete Brandstätter zwar. Ohne Namen zu nennen ließ er sich aber doch zu ein paar Seitenhieben hinreißen: "Mit den Schreiern, die gar nicht so patriotisch sind wie sie tun, wirds halt nicht gehen". Und: "Es wurde gesagt, wenn alle billig Zugfahren können, dann ist das Klima gesichert, aber so einfach ist das nicht". Für Brandstätter gehe es bei der Wahl auch um den Frieden, meinte er in Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Damit es keine Generation in dieser EU mehr gibt, die davon reden muss, dass ihre Väter aufeinander geschossen haben".

Zuvor bekam er noch Unterstützung von der Parteichefin: "Viele haben gesagt, ist das eine gescheite Idee, dass der Helmut antritt? Du hast sie alle Lügen gestraft!", war Meinl-Reisinger überzeugt. "Du bist authentisch Europa." Etwas angriffiger zeigte sie sich auch, vermisste sie doch im Wahlkampf die anderen "durchwegs männlichen Parteichefs. Vielleicht schon weil sie wissen, dass das Ergebnis ein Schlechtes wird?". Den Schwung der letzten Tage - die Parteichefin tourte gerade durch Orte mit besonders niedriger Wahlbeteiligung oder besonders hohem FPÖ-Ergebnis - will sie mitnehmen: "Das ist kein Wahlkampfabschluss, es ist ein Auftakt fürs Grande Finale. Und feiern werden wir am Sonntag."

Abschließend wurde noch die Listenzweite Anna Stürgkh auf die Bühne geholt, der es bei der Wahl um die "Energieunion" und den Ausstieg aus russischem Gas geht. "Wir dürfen unser Europa nicht von den Rechtsextremen und den Linksextremen zerstören lassen, und werden Putin die Stirn bieten."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Beate Meinl-Reisinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.