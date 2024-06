Wahlkampf um Europa: Von Aufregern, Umfragenkaisern und Nebenwirkungen

Am Sonntag sind in Österreich 6.372.177 Wahlberechtigte zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen – zum bisher siebten Mal seit dem EU-Beitritt. Viele davon haben das bereits davor per Wahlkarte getan. Österreich stellt im künftig 720-köpfigen Parlament 20 Abgeordnete. Im Folgenden ein Protokoll zum Wahlkampf.