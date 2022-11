Nehammer soll heute im U-Ausschuss mehr sagen

Befragt wird er nicht zu seiner Rolle als Kanzler oder VP-Chef, sondern als VP-Generalsekretär und Innenminister. Nehammer war von Jänner 2018 bis Jänner 2020 Parteimanager, danach bis Dezember 2021 Innenminister. Es ist bereits die zweite Ladung des Kanzlers zum U-Ausschuss. Seine Erstbefragung im März war von Geschäftsordnungsdebatten geprägt und hatte wenig Erhellendes gebracht. Die VP-Abgeordneten im U-Ausschuss wendeten damals ein, dass die Fragen der Opposition alle nicht zulässig sein, weil Gegenstand der Befragungen nur Handlungen von Organen des Bundes sein können, nicht aber Parteien. Diesmal wollen sich SPÖ FPÖ und Neos besser vorbereitet haben.

Im März hatte Nehammer erklärt, In das "Projekt Ballhausplatz", mit dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Macht kam, "nicht involviert" gewesen zu sein. Mit der Kurz-Stabsstelle "Think Austria" habe er nicht zusammengearbeitet und sie aufgelöst. Von der Umfragen-Affäre, bei der aus Mitteln des Finanzministeriums Umfragen für die ÖVP bezahlt worden sein sollen, habe er nur "über die Medien erfahren".