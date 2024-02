...Minister Totschnig: Nationalratswahl "am 29. September" !!!

Rund um die Grundsatzrede von VP-Obmann Karl Nehammer tauchten auch Gerüchte auf, der Kanzler könnte die Gelegenheit für ein Vorziehen der Nationalratswahl ins Frühjahr nutzen. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt. Zur Verdichtung der Signale, dass die schwarz-grüne Koalition sogar bis zum letztmöglichen Termin im Herbst weitermachen will, trug am Wochenende Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) bei. Im ORF-Magazin "Hohes Haus" kündigte Totschnig an, dass man die offenen Fragen bei der Abschaffung von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung mit den Grünen noch in dieser Legislaturperiode, also "bis zur Wahl am 29. September" klären werde.

Eine offizielle Bestätigung der Ankündigung des Ministers aus dem Bundeskanzleramt gab es zwar nicht. Hält diese erste konkrete Terminangabe eines Regierungsmitglieds, dann wäre Schwarz-Grün erst die zweite Koalition, die seit der Verlängerung eine fünfjährige Amtszeit voll ausschöpft.

