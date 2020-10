Land Salzburg verschärft Covid-Maßnahmen - Kuchl unter Quarantäne

Im Tennengau (Bezirk Hallein) wird die Gemeinde Kuchl unter Quarantäne gestellt, das erst am Dienstag in Kraft getretene Verbot privater Feiern und Zusammenkünfte im Bezirk wird auf das ganze Bundesland ausgedehnt.

Im Tennengau, Flachgau, Pongau und in der Stadt Salzburg werden alle Schüler ab der 9. Schulstufe auf Home Schooling umgestellt, im ganzen Bundesland wird eine Registrierungspflicht für die Gastronomie eingeführt.

Zudem gilt in ganz Salzburg ein Veranstaltungsverbot, wenn es keine zugewiesenen Sitzplätze gibt - egal ob Indoor oder Outdoor. Zudem wird die Verabreichung von Speisen und Getränken verboten. Die Maßnahmen werden ab Samstag, 17. Oktober, 0.00 Uhr bis vorerst 1. November, 24.00 Uhr, gelten.

Tennengau droht bei Ampelschaltung Rot

Im Tennengau (Bezirk Hallein) sind die Corona-Fälle weiter im Steigen begriffen. Mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 352,8 Fällen je 100.000 Einwohner (Stand: Mittwoch, 14 Uhr) nimmt der Bezirk österreichweit mit deutlichem Abstand die unrühmliche Spitzenposition ein. Bei der Sitzung der Ampelkommission am Donnerstag droht dem Tennengau daher die Rotschaltung.

Um der Weiterverbreitung des Coronavirus Herr zu werden, sind im Tennengau seit Dienstag strengere Maßnahmen in Kraft. Es gilt unter anderem ein Veranstaltungsverbot, Privatpartys außerhalb des Wohnraums sind untersagt. In der 7.400-Einwohner-Gemeinde Kuchl, wo die Zahl der Infizierten im Verhältnis besonders groß ist, wurde die Sperrstunde auf 17 Uhr vorverlegt.

Nach wie vor unklar ist, wie sich eine Benefiz-Veranstaltung im Ort am 3. Oktober auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hat. Auf dem gut besuchten Charity-Event zugunsten eines im Vorjahr schwer verunglückten jungen Mannes soll auf Abstand und Schutzmaßnahmen weitgehend verzichtet worden sein, berichteten mehrere Bewohner. Als es bei dem gut besuchten Event später zu regnen begann, drängten viele Besucher unter die Schirme. Nach dem Ende der Veranstaltung - offiziell um 19 Uhr - wurde offenbar andernorts weitergefeiert. Zugleich fand am vergangenen Sonntag trotz Warnungen einiger Eltern in der Gemeinde die Erstkommunion statt. Der Termin war zuvor schon einmal wegen Corona verschoben worden.

"Die Benefiz-Veranstaltung ist für 100 Leute im Freien genehmigt worden. Auf die Abstände auf den Sitzplätzen wurde geachtet, es gab Sicherheitsmaßnahmen auf jedem Tisch, dazu die Empfehlung Abstand halten und Masken zu tragen", sagte Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP). Er sei selbst von der Höhe der Zahlen in seiner Gemeinde überrascht. "Wir haben aus unserer Sicht alles getan, was getan werden kann." Bei der Erstkommunion habe es sich um eine rein kirchliche Zeremonie gehandelt, bei der aber ebenfalls Vorkehrungen getroffen worden seien. "Für die wenigen, die hinein durften, wurden Masken verteilt." Erlaubt waren nur die Eltern und die Erstkommunionskinder - insgesamt drei Klassen zu 20 Kindern.

Neben dem Tennengau verzeichnete auch der benachbarte Pongau (Bezirk St. Johann) zuletzt eine stärkere Zunahme an Infektionen. Verantwortlich dafür dürften vor allem private Feiern sein. So wurden nach einer privaten Geburtstagsfeier zehn Neuinfizierte verzeichnet - das sind immerhin gut zehn Prozent der aktuell bekannten Fälle.

Mit Stand Mittwochvormittag lag die Zahl der ins EMS eingemeldeten aktiv Infizierten samt vorliegender und noch nicht eingemeldeter positiver Tests im Tennengau bei 238, im Pongau bei 135, in der Stadt Salzburg bei 140, im Flachgau bei 174, im Pinzgau bei 57 und im Lungau bei 19.

