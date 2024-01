Kurz und Bonelli sind nun auch Geschäftspartner

Am Donnerstag wird dazu Ex-Finanzminister Gernot Blümel (VP) als Zeuge befragt. Abseits davon sind Kurz und Bonelli seit kurzem Geschäftspartner.

Der Ex-Kanzler ist über seine SK Management GmbH mit 50 Prozent an Bonellis Start-up-Fonds Cocoon Capital Advisory beteiligt, wie das Magazin "Trend" berichtet. Geschäftsführer des 2022 gegründeten Unternehmens ist Bonelli. Sein ehemaliger Mitgesellschafter, ein früherer McKinsey-Partner, hat seine Anteile abgegeben. Gemeinsam mit C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz gehört Kurz auch die AS2K Beteiligungs GmbH, die wiederum Anteile am Pflegedienst HeldYn besitzt. Wenige Anteile hält Kurz am Grazer KI-Unternehmen medaia sowie am israelischen Cybersecurity-Start-up Dream Security.

