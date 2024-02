Kogler: "Das ist Vergiftzwergung von Parteiobleuten"

Am Samstag sind in Graz 290 Delegierte zum Bundeskongress geladen. Dort soll die EU-Liste für die Wahl am 9. Juni beschlossen werden. Ziel sei es, die bisher drei Mandate im EU-Parlament zu halten, bekräftige Grünen-Chef Werner Kogler am Donnerstag.

Die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling sei die beste Wahl, schwärmte Kogler. "Sie mobilisiert innerhalb der Grünen, aber auch nach außen." Die Rückmeldungen über ihre Kandidatur seien "sensationell". Mit ihr könnten sich die Grünen auch in schwierigen Zeiten offensiv zeigen, lobte er die 23-jährige Quereinsteigerin.

Für Platz zwei kandidiert der Biobauer Thomas Waitz. Er ist Co-Chef der europäischen Grünen und seit der letzten Periode im EU-Parlament. Kogler nannte ihn eine "große Nummer in der Grünbewegung".

Um Platz drei bewerben sich die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic und die Wienerin Katrin Fallmann. Für einen der folgenden Listenplätze tritt auch der 62-jährige Präsident des American-Football-Verbandes Michael Eschlböck an.

Auf dem Bundeskongress sollen zwei Leitanträge zu einem starken und klimafreundlichen Europa eingebracht werden.

Warnung vor "Putin-Brüdern"

Kogler warnte gestern vor den rechten Gefährdern der europäischen Einigung. In Österreich seien die "Putin-Brüder" der FPÖ im Kreislauf "Oppositionsbank – Regierungsbank – Anklagebank" gefangen. Der Befund von SP-Chef Andreas Babler, dass Herbert Kickl nicht nur die Menschen, sondern auch sich selbst nicht möge, bezeichnete Kogler angesichts des "grantelnden, giftigen Gehopses" des FP-Obmanns als sehr gute Beschreibung. "Das ist eine Vergiftzwergung von Parteiobleuten", sagte er über Kickls Auftritte. Kritik übte Kogler auch daran, dass sich Kickl keinen Diskussionen stelle. "In Wahrheit ist das ein Volkskanzler, der vom Volk davonrennt."

Die FPÖ konterte umgehend. FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz warf den beiden Regierungsparteien eine "Kickl-Phobie" vor. Kogler habe sich von der Realpolitik zu sehr entfernt. Sein einziger Fokus sei, auf vermeintliche "Rechtsradikale" fixiert zu sein, sagte Schnedlitz.

