Klimabonus und Entlastungen sollen Härten der neuen CO2-Steuer abfedern

In Österreich werden Private wie Unternehmen künftig für klimaschädliche CO2-Emissionen etwa beim Autofahren, Heizen oder Produzieren mehr Steuern zahlen müssen als bisher. Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) sprachen deshalb am Sonntag bei der Präsentation der ökosozialen Steuerreform von einem "historischen Umbau des Steuersystems". Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide VP) verwiesen darauf, dass gleichzeitig mit einem Gesamtvolumen von 18 Milliarden Euro (bis 2025) das "größte Entlastungspaket der Geschichte" auf den Weg gebracht werde.

Konkret sieht die CO2-Bepreisung ab Mitte 2022 pro verbrauchter Tonne eine Steuer von 30 Euro vor. 2023 sind es dann 35 Euro, im darauffolgenden Jahr 45 Euro und 2025 pro Tonne 55 Euro.

Für besonders CO2-intensive Unternehmen soll es Entlastungen und eine Härtefallregelung geben (siehe auch Seite 3 unten). Die ersten CO2-Halbjahreseinnahmen sollen rund 700 Millionen Euro ins Budget spülen, bis 2025 geht Gewessler von kumuliert fünf Milliarden Euro aus.

Geld, das vollständig über den "regionalen Klimabonus" zurückgegeben werden soll, so das türkis-grüne Versprechen. Demnach erhält ab Mitte 2022 jeder Erwachsene, der bei guter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz in einer Stadt lebt, 100 Euro an Bonus. Für unter 18-Jährige gibt es 50 Euro dazu. Menschen, die in Landgemeinden leben, erhalten wegen der häufigen Abhängigkeit vom Auto pauschal 200 Euro, mit Abstufungen von 133 bzw. 167 Euro dazwischen. Die regionalen Kategorien soll die Statistik Austria erarbeiten.

Am Ende einer durchverhandelten Nacht legte Kanzler Kurz aber auch Punkte vor, die eine VP-Handschrift tragen. So wird am steuerlichen Dieselprivileg nun doch nicht gerüttelt. Auch die Pendlerpauschale bleibt unangetastet. Zu einer satten Erhöhung kommt es beim Familienbonus. Ab 1. Juli 2022 gibt es pro Kind und Jahr 2000 Euro (derzeit 1500 Euro). Ebenfalls ab Jahresmitte wird für Erwerbstätige und Pensionisten die zweite Einkommenssteuerstufe von 35 auf 30 Prozent reduziert. Das soll Steuerpflichtigen bis zu 650 Euro an Entlastung pro Jahr bringen. Ab Juli 2023 wird auch die dritte Tarifstufe von 42 auf 40 Prozent gesenkt. Das soll die Steuerlast um 580 Euro senken.

Als Beitrag für einkommensschwache Personen, die gar keine Lohnsteuern bezahlen, kündigten Kurz und Kogler eine neue Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge an. Diese sollen (ebenfalls ab Mitte 2022) von unten beginnend um 1,7 Prozent reduziert werden. Insgesamt geht die Regierung von einer Entlastung aus, von der 2,3 Millionen Arbeitnehmer und 1,6 Millionen Pensionisten profitieren sollen. Als Beispiel für das "Megaprojekt" nannte Kurz ein berufstätiges Paar mit zwei Kindern: Er verdient 2220 Euro brutto, sie 2167 Euro – im Endausbau blieben den beiden 2783 Euro pro Jahr.

Kritik der Opposition

Kein gutes Haar ließen FP-Chef Herbert Kickl und SP-Finanzsprecher Jan Krainer an dem Paket. Kickl sprach von einer "Mogelpackung für die Steuerzahler", denn die Mehrkosten fürs Autofahren und Heizen würden durch den Klimabonus "mit Sicherheit nicht abgedeckt". Krainer sah "die Konzerne und Bauern durch den Spendenkanzler" geschützt. Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger geht es nur um "eine Umverteilungsreform ohne Lenkungseffekt" mit einer zusätzlichen Steuer.