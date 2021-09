Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Steigen die Zahlen an den Intensivstationen weiter, könnten weitere Verschärfungen kommen.

Grundsätzlich ist das Konzept, das von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einer Pressekonferenz präsentiert wurde, auf der Auslastung der Intensivstationen aufgebaut.

Ab 15. September gilt folgender Stufenplan:

Stufe 1: Auslastung der Intensivstationen von 10 Prozent (200 Betten)

Ergebnisse der Antigentest sind künftig nicht mehr 48 Stunden, sondern nur mehr 24 Stunden gültig

FFP2-Maskenpflicht dort, wo derzeit ein MNS vorgeschrieben ist

Für Geimpfte gilt eine Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske auch im Handel, der nicht dem täglichen Bedarf dient, also beispielsweise Mode-Geschäften. Für Ungeimpfte ist das Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Handel ab dann verpflichtend vorgeschrieben. Dies soll stichprobenartig kontrolliert werden.

3G für Veranstaltungen ab 25 Personen

Stufe 2: Auslastung der Intensivstationen von 15 Prozent (300 Betten)

Für Nachtgastronomie und Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen gilt die 2G-Regel, also der Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene.

Antigen-Wohnzimmertests sind dann nicht mehr als 3G-Nachweis gültig.

Stufe 3: Auslastung der Intensivstationen von 20 Prozent (400 Betten)

Überall, wo derzeit ein 3G-Nachweis nötig ist, muss eine Impfung, eine Genesungsnachweis oder ein gültiger PCR-Test nachgewiesen werden. Ein Antigen-Test gilt dann nicht mehr.

Stufe 1 und 2 treten jeweils sieben Tage nach Überschreitung der jeweiligen Kapazität der Intensivstationen in Kraft. Als Starttermin wurde der 15. September festgelegt, weil zu diesem Zeitpunkt die 10-Prozent-Auslastung erreicht sein dürfte.

Kurz betonte, dass die Antwort auf die Pandemie nicht der Lockdown, sondern das Impfen sein müsste. Die Masse der Menschen, die im Spital behandelt werden müssten, sei ungeimpft. Mückstein ergänzte, das Virus unterscheide zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Der Kanzler setzt dabei auch stark auf den "dritten Stich", das heißt, dass die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung wahrgenommen wird. Diese zusätzliche Immunisierung sei absolut notwendig, weil man sonst erst wieder dem Virus schutzlos ausgeliefert sei. Mückstein betonte, dass ohne diese Impfung vor allem Ältere und Personen mit Vorerkrankungen gefährdet wären.

SP-Landeschefs erzürnt

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Pflöcke dazu bereits im TV-Sommergespräch am Montagabend eingeschlagen hat, erzürnte gestern die roten Landeschefs.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig polterte, dass es sinnvoll wäre, "auf Augenhöhe zu beraten, bevor man an die Öffentlichkeit geht". Er sei "kein Abteilungsleiter der Bundesregierung" und Wien "keine nachgeordnete Dienststelle des Bundes". Auch sein Kärntner Kollege Peter Kaiser ärgerte sich über den medialen "Alleingang" des Kanzlers.

Video: Corona-Maßnahmen werden verschärft

Hinter Kurz stellte sich der grüne Koalitionspartner. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erklärte auf OÖN-Anfrage: "Dass wir weitere Lockdowns und Schulschließungen bestmöglich vermeiden wollen, steht ebenso außer Frage, wie die Durchimpfungsrate weiter zu erhöhen. Auch eine intensivere Überprüfung der 3G-Kontrollen und eine stärkere Berücksichtigung der Prognose für die Intensivbettenbelegung bei neuen Corona-Maßnahmen sind außer Streit gestellt." Vizekanzler Werner Kogler bestätigte die Einigkeit: "Wir stimmen völlig überein." Er bekräftigte auch, dass es keinen Lockdown mehr für Geimpfte geben soll.

Laut Kogler waren die konkreten Schritte gestern "im Wesentlichen fertig", weitere Details wollten aber weder er noch Kurz oder Mückstein nennen. Angekündigt hatte Kurz, dass künftig die Intensivbettenauslastung anstelle der Sieben-Tage-Inzidenz Maßzahl für Einschränkungen sein soll – ohne einen kritischen Wert zu nennen.

Für Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Klinikum, sind die Intensivbetten grundsätzlich "ein sinnvoller Parameter, an dem man sich orientieren kann".

Kritische Auslastung fast erreicht

Eine kritische Auslastung, ab der es Einschränkungen geben müsse, sei in Oberösterreich aber bereits fast erreicht. Rund zehn Prozent aller verfügbaren Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt, das könne neben dem normalen Spitalsbetrieb "mit viel Engagement und Erfahrung gerade noch bewältigt werden", so Lamprecht. Bei einer Auslastung "ab 20 Prozent wird es schwierig, einen Normalbetrieb zu gewährleisten". Wenn die Impfquote nicht ordentlich steige, "werden wir beim derzeitigen Infektionsgeschehen noch im September diese Schwelle erreichen. Das bedeutet, dass es wieder unangenehme Einschränkungen medizinischer Leistungen geben muss", also geplante Eingriffe verschoben werden. In Wien ist die Zehn-Prozent-Marke überschritten, in Niederösterreich beinahe erreicht, österreichweit gab es gestern 171 Intensivpatienten.

Den Impfappell unterstützt Lamprecht, "Begleitmaßnahmen wie Masken in Innenräumen und die 1G-Regel für gewisse Bereiche" würden bei einer Impfquote von unter 70 Prozent aber "spätestens im Oktober" notwendig sein.