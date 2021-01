Impfungen in zehn Heimen und im Klinikum Gmunden

"Wir ziehen die Impfungen vor und warten nicht auf den 12. Jänner", sagte Kanzler Sebastian Kurz (VP) am Mittwoch. Das Unverständnis darüber, dass vorhandene Impfdosen nicht verabreicht werden, hatte die Bundesregierung zum Handeln gezwungen. Der offizielle Impfstart erfolgt doch schon diese Woche, also auch in Oberösterreich. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sprach von einer Herausforderung in der Vorbereitung der Alten- und Pflegeheime und der Logistik. Aber man könne nun gut 21.000 Impfungen auf diese Woche vorziehen. Für kommende Woche sei die Auslieferung von 53.745 Dosen fixiert.

In Oberösterreich fragte das Land bei den Heimen kurzfristig ab, wer bereit sei, doch schon früher Impfungen durchzuführen, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) erklärte. Ergebnis: In vier weiteren Heimen wird am Freitag geimpft – Linz-Ebelsberg, Linz-St.Anna, Garsten und Esternberg. Ohnehin waren kleine Teile des Impfprogramms wie in anderen Bundesländern schon vorgezogen worden. So wurde am Montag im Heim in Sierning geimpft, am Dienstag in Eberschwang, Wolfern, Linz-Pichling, Bad Kreuzen und Maria Schmolln. Kurzfristig vorgezogen wird nun auch der Start in den Kliniken – im Salzkammergut Klinikum Gmunden werden am Freitag Mitarbeiter der Corona-Station geimpft.

Insgesamt wird es diese Woche in Oberösterreich rund 800 Impfungen geben. Auf die im Vergleich zu anderen Ländern geringe Zahl angesprochen, sagt Haberlander, man müsse abwarten, wie viele abgerufene Impfdosen in anderen Ländern tatsächlich verimpft werden. Und es dauere, bis Heime abgeklärt hätten, wie viele Impfdosen sie brauchen. Bis gestern haben 19 Prozent der Heime in Oberösterreich Impfstoffe in Wien bestellt. In Niederösterreich etwa waren es 61 Prozent. Laut Oberösterreichs Impfkoordinatorin Christina Pilsl liegt die Impfbereitschaft der Bewohner und Mitarbeiter in Heimen derzeit bei 60 bis 70 Prozent. Nächste Woche werde es tausende Impfungen in 22 weiteren Heimen und in weiteren Covid-Stationen von Spitälern geben. Haberlander betont, entscheidend sei, dass alle für Oberösterreich für den Jänner zugesagten Impfdosen für rund 20.000 Personen verimpft werden, das werde jedenfalls geschehen.

Laut Kurz soll es nun auch möglich sein, über 85-Jährige, die zu Hause leben, früher zu impfen, falls Impfdosen übrig sind. Diese Gruppe war für Februar/März vorgesehen gewesen. Haberlander kündigte an, dass man die schon baldige Einrichtung von "Impf-Orten" für diese Personen prüfe. Auch Haberlander hätte sich einen "runderen" Impfstart gewünscht.

Ärzte-Vertreter üben Kritik. "Seit der ersten Showimpfung am 27. Dezember ist viel zu wenig geimpft worden – nun scheint es, nach anhaltender Kritik, doch etwas schneller zu gehen", sagt Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer, der "Chaos" kritisiert. Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser sagt, dass es schneller hätte gehen können. Bei einer Manöverkritik nach der Pandemie müsse das aufgearbeitet werden. Jetzt müsse man gemeinsam rasch alles verimpfen, was da sei, die Ärzte seien bereit. Es brauche endlich klare Vorgaben des Bundes für Länder und Ärzte.

E-Impfpass

Bis Ende März soll der Großteil der Arzt-Ordinationen in Österreich an den schon seit 2008 geplanten elektronischen Impfpass angeschlossen sein. Derzeit finden die letzten Praxistests statt. Mit dem E-Impfpass soll die Durchimpfungsrate tagesaktuell abgerufen werden können. Weil die Anbindung aber erst erfolgt, wird der E-Impfpass ab April valide Daten liefern. Viele Covid-Impfungen müssen nacherfasst werden.

Der Impfstoff von Moderna Bild: REUTERS

Zweiter Impfstoff zugelassen Erste Lieferung im Februar

Als zweiter Corona-Impfstoff ist das Mittel des US-Herstellers Moderna in der EU zugelassen. Das entschied die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA.

Laut Rahmenvertrag wird Moderna nach und nach 160 Millionen Impfdosen an die EU-Staaten liefern. „Wir werden mehr als genug sichere und wirksame Impfungen zum Schutz aller Europäer haben“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer, das am 21. Dezember die Zulassung bekam.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) sprach von einem „weiteren wichtigen Schritt im Kampf gegen die Pandemie“. Er hoffe nun auch auf eine rasche Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca in der EU unter Einhaltung aller wissenschaftlichen Standards, nachdem zuletzt Großbritannien und Indien Zulassungen erteilt haben.

Österreich stehen 3,2 Millionen Moderna-Impfdosen zu. Laut dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) kommen die ersten 200.000 Dosen gemäß dem Rahmenvertrag im Februar. Kanzler Kurz sagte, dass Österreich nun insgesamt mehr als 500.000 Menschen im ersten Quartal impfen könne. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sagte angesichts der Zulassung, dass „unsere Prognosen ein weiteres Mal erfüllt“ wurden. Nun erwarte er die Marktzulassung für AstraZeneca im Februar. „Damit kann unsere Impfstrategie wie geplant Schritt für Schritt umgesetzt werden.“

Von AstraZeneca hat die EU bis zu 400 Millionen Dosen bestellt. Von Biontech/Pfizer waren es 300 Millionen Dosen. Die EU-Kommission verhandelt mit Biontech, ob noch mehr geliefert werden kann.

In vielen europäischen Ländern, auch Österreich und Deutschland, steht die EU für ihre Verhandlungen mit den unterschiedlichen Impfstoff-Herstellern in der Kritik, weil die Impfkampagne im Vergleich mit anderen Staaten schleppend beginnt. Auch die EMA sehen einige als zu bürokratisch.

Sechs statt fünf Dosen aus den Biontech-Fläschchen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will in Kürze eine Änderung ihrer Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer genehmigen. Dadurch würde der Weg für die Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus den Impfstoffampullen freigemacht.

Die Änderung werde „sehr bald“ bekannt gegeben, hieß es am Mittwoch. Der Hersteller Biontech verspricht fünf Impfdosen pro Fläschchen – mit speziellen Spritzen und Nadeln können aber auch sechs entnommen werden. Dies ist von der EU-Zulassung bisher nicht abgedeckt.

Mit dieser Änderung soll die Zahl der verfügbaren Impfungen in der EU erhöht werden. Der Druck dafür war angesichts der bisher geringen Lieferungen in der EU groß geworden. In der Schweiz, Großbritannien, den USA und Israel ist die Nutzung einer sechsten Dosis bereits zugelassen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at