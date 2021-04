Heute im Liveblog: Blümel muss im Ibiza-Ausschuss Auskunft geben

Im Juni des Vorjahres war er als Auskunftsperson geladen worden, dabei hatte er sich zum Ärgernis der Opposition rund 80 Mal nicht an Ereignisse erinnern können.

Die heutige Befragung hat durch die bekannt gewordenen Chats des nunmehrigen ÖBAG-Chefs Thomas Schmid zusätzliche Brisanz. Im Anschluss an Blümel soll Melanie Laure, früher Mitarbeiterin des Finanzressorts, heute Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit in der ÖBAG, Auskunft geben. Dritter auf der Liste ist Blümels früherer Kabinettschef Albert Posch, der zum Leiter des Verfassungsdiensts aufgestiegen ist. Sie alle sollen Einblicke in die Ausschreibung des ÖBAG-Vorstandspostens geben.

Spannend wird es auch am Donnerstag, wenn sich der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., den Fragen der Abgeordneten stellen muss. Er war Anfang März nach Österreich ausgeliefert worden und befindet sich wegen des Vorwurfs der Erpressung und mutmaßlicher Drogendelikte in Untersuchungshaft. Der Privatdetektiv, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat bereits im deutschen Wirecard-Untersuchungsausschuss ausgesagt und dabei auch Verstrickungen des Wirecard-Managements mit FPÖ und ÖVP angedeutet.

