Gewessler über Gas-Suche in Molln: "Entscheidend ist der Zeithorizont"

Klimaschutzministerin Gewessler in der "ZiB 2" am Sonntagabend.

Entscheidend ist für Gewessler die Frage, ob Projekte wie jenes in Molln in der aktuellen Krise einen sofortigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung leisten können: "Wenn dem so ist, dann muss man das prüfen."

Deutlich weniger zielführend sei, wenn sich eine derartige Maßnahme erst in den 30er-Jahren auswirken würde: "Das macht dann keinen Sinn mehr, weil wir bis dahin aus fossilem Gas ausgestiegen sein müssen", betonte die Ministerin im Gespräch mit "ZiB"-Moderator Martin Thür.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Gas-Suche empört Mollner: "Das ist ein Riesenskandal" MOLLN. In Molln sollen im Frühjahr Probebohrungen beginnen, da ein großes Gasvorkommen vermutet wird. Gas-Suche empört Mollner: "Das ist ein Riesenskandal"

Angesprochen auf die Straßenblockaden der "Klima-Kleber" sagte Gewessler, dass sie das Anliegen der Aktivisten teile - in einem Winter, "in dem uns die Skipisten von den Bergen rinnen". Sie verstehe allerdings auch den Ärger darüber und plädierte für andere Form des Protests: "Ich komme selbst aus der Zivilgesellschaft und habe dort protestiert, wo die Entscheidungen fallen, bei der Politik, den Konzernen und Interessensvertretungen."

Hinter dem Vorschlag der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Aktionen der Protestierenden härter zu bestrafen, vermutet die Ministerin politisches Kalkül vor der anstehenden Wahl: "Dort, wo Schaden passiert, soll auch gestraft werden, aber die Forderung nach einer Verschärfung der Gesetze ist wohl auch dem Wahlkampf geschuldet."

Video: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Interview

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein weiteres Thema war das Klimaschutzgesetz, auf das sich ÖVP und Grüne nach wie vor nicht einigen konnten. Angesprochen auf die lange Dauer entgegnete Gewessler, dass man es sehr wohl eilig habe. "Wenn ich das allein entscheiden könnte, dann würde es das Klimaschutzgesetz schon geben. Aber in einer Demokratie braucht es einen gemeinsamen Beschluss, und daran arbeiten wir."

Schwierig gestaltet sich auch so manches Begutachtungsverfahren beim Ausbau erneuerbarer Energien, dennoch gibt es für die Umweltministerin in dieser Frage keine Alternative: "Es kann 2023 nicht mehr sein, dass es Bundesländer gibt, wo kein einziges Windrad steht. Jedes einzelne davon ist ein Beitrag zu unserer Energieunabhängigkeit und zur Erreichung unserer Klimaziele."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Wurzinger Online-Redakteur