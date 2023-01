Gas-Suche empört Mollner: "Das ist ein Riesenskandal"

Steyrtal, Landgasthof Klausner, Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Der Seminarraum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Es sind mehr als 100 Interessierte gekommen. Die Luft ist zum Schneiden, das liegt nicht nur an den vielen Besuchern, sondern auch an der Brisanz des Themas. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet Jaidhaus in der Gemeinde Molln (Bezirk Kirchdorf) und vor den Toren des Nationalparks Kalkalpen soll nach Erdgas gebohrt werden.