80 Jahre nach Befreiung von Mauhausen: "Es braucht eine moderne Gedenkkultur"

Am 5. Mai jährt sich heuer die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, Österreichs größtem Vernichtungslager der Nationalsozialisten, zum 80. Mal. Rund 200.000 Menschen waren in Mauthausen und seinen Nebenlagern inhaftiert - mehr als 100.000, mit überwiegender Mehrheit Menschen jüdischen Glaubens, kamen dabei ums Leben.

Anlässlich jenes Gedenkjahres präsentierte Innenminister Gerhard Karner (VP) heute Vormittag gemeinsam mit der Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, die Pläne für die kommenden Monate. Karner betone dabei, dass "es eine moderne und zeitgemäße Gedenkkultur in Österreich" brauche.

Rund um den Befreiungstag des KZ Mauthausen finden heuer zahlreiche Veranstaltungen statt: Am Abend des 5. Mai wird eine Gedenkfeier jeweils in den Lagern Mauthausen und Gusen stattfinden. Auf dem Wiener Heldenplatz wird vom 3. bis 5. Mai eine Lichtinstallation mit dem Titel „Each Name Matters“ mit Namen von Opfern zu sehen sein. Entwickelt wurde diese Kooperation mit der Ars Electronica.

In verschiedenen weiteren Orten sind regionale Gedenkfeiern geplant. Am 11. Mai 2025 lädt das Mauthausen-Komitee zur internationalen Befreiungsfeier auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers.

Von Mauthausen wird ein Gedenk- und Begegnungsmarsch nach Gunskirchen an die Menschen erinnern, die in einem der kleineren Außenlager ermordet wurden.

Stelen in Außenlagern

Die zahlreichen Außenlager von Mauthausen würden laut Karner mit Stelen versehen, um die Orte für die Bevölkerung besser sichtbar zu machen. Seit 2023 seien etwa Stelen in den Außenlagern Melk, Gunskirchen, Hirtenberg und St. Aegyd/Neuwald errichtet worden, weitere seien geplant.



Weiterentwicklung der Gedenkstätte Gusen

Die Gedenkstätte Gusen soll zudem heuer weiterentwickelt werden. Im Jahr 2022 hat die Republik große Teile des ehemaligen Lagergeländes erworben. Internationale Organisationen sowie Überlebende und Angehörige der Opfer werden laut Karner und Glück eng in den Prozess eingebunden.



Laut Glück sei zudem aktuell ein EU-weiter Wettbewerb zur Realisierung einer Neugestaltung der Gedenkstätte in Gusen ausgeschrieben. Dabei sei sowohl die Sanierung historischer Objekte vorgesehen als auch die Förderung weiterer archäologischer Ausgrabungen. Im Sommer werde man Ergebnisse präsentieren. Der Appellplatz in Gusen solle zudem zentraler Platz für zukünftiges Gedenken werden.

Kein Kommentar zu IKG-Kritik an FPÖ

Die Israelitische Kultusgemeinde kritisierte in den vergangenen Monaten scharf, dass mit Walter Rosenkranz ein Freiheitlicher und Burschenschafter an der Spitze des Nationalrats steht. So lud die IKG ihn etwa nicht zum offiziellen Gedenken der Opfer der Novemberpogrome ein. Der Frage, was nun eine blau geführte Bundesregierung für das Gedenken in Mauthausen bedeute, wichen sowohl Glück als auch Karner aus.

"Ich bin heute hier in meiner Funktion als betrauter Innenminister. Meine Aufgabe ist es weder über irgendetwas zu spekulieren, noch ist es meine Aufgabe, über tagespolitisches oder irgendwelche Verhandlungsinhalte zu sprechen", sagte Karner.

