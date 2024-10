Gedenken an Hamas-Massaker vom 7. Oktober auch in Österreich

Die palästinensische Terrororganisation hatte an dem einen Tag rund 1.200 Menschen getötet und rund 250 Personen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Daraufhin griff Israel den Gazastreifen an, in dem die Hamas das Sagen hat. Der Gaza-Krieg forderte bisher über 41.000 Menschenleben.

In Wien ist am Montagabend eine Kundgebung der Israelitischen Kultusgemeinde auf dem Ballhausplatz geplant. Dabei sollen unter anderem der Schauspieler Cornelius Obonya sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik sprechen. Unter anderen haben sich Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Kultur- und Beamtenminister Werner Kogler (Grüne) angesagt. Außerdem sind mehrere pro-palästinensische Versammlungen angemeldet. Anders als in anderen Ländern sollen diese aber nicht verboten werden. Sollten sich strafbare Handlungen im Zuge der Veranstaltungen ereignen, werde die Polizei "konsequent einschreiten", hieß von Seiten der Wiener Polizei.

Mehr zum Thema Außenpolitik Nahost: Geschosse aus Gaza Richtung Israel abgefeuert GAZA. Nur Minuten nach dem Beginn der Gedenkfeiern zum Jahrestag des beispiellosen Überfalls der Hamas auf Israel sind nach Angaben der ... Nahost: Geschosse aus Gaza Richtung Israel abgefeuert

"Existenz Israels mehr denn je bedroht"

Durch die Landespolizeidirektionen und den Verfassungsschutz wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, ergänzte das Innenministerium: "Für Österreich besteht, wie für viele andere europäische Staaten, eine erhöhte Bedrohungslage, jedoch keine konkrete Gefährdung." Der Verfassungsschutz beurteile die Lage in engem Austausch mit ausländischen Sicherheitsbehörden laufend.



Edtstadler erklärte in einem Statement zum Jahrestag: "Wir sind heute in Gedanken bei den Familien der Opfern, bei denen, die geliebte Menschen verloren haben, und bei denen, die noch immer in Angst um ihre Angehörigen leben." Die Existenz Israels sei mehr denn je bedroht. "Darum wird sich Österreich auch weiterhin für die Sicherheit Israels und der Jüdinnen und Juden weltweit einsetzen."

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Wie der "Schwarze Sabbat" die Lage im Nahen Osten zum Eskalieren brachte Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 war das schlimmste Massaker in Israels Geschichte und versetzte die gesamte Region in einen ... Wie der "Schwarze Sabbat" die Lage im Nahen Osten zum Eskalieren brachte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.