Gärtner unter sich: Sobotka traf Prinz Charles

Queen Elizabeth soll überlegen, ob sie an der traditionellen Militärparade Trooping the Colour teilnimmt. Details konnte auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP), der am Montagvormittag Prinz Charles in Highgrove Gardens traf, nicht in Erfahrung bringen. Er habe Fragen nach der Queen bewusst ausgelassen, so Sobotka. Das Protokoll sei rigide, das sei zu akzeptieren.

Sobotka war in seiner Funktion als Präsident der Bewegung "Natur im Garten" eingeladen worden. In Highgrove Gardens betreibt Prinz Charles unter anderem ein Ausbildungsprogramm für regionale Landwirtschaft. Sobotka, selbst begeisterter Hobbygärtner, brachte als Präsent eine "nachhaltige und robuste" Rose mit, von Charles erhielt er Produkte aus Highgrove Gardens. Prinz Charles wurde vom Nationalratspräsidenten bei einem Vier-Augen-Gespräch nach Österreich eingeladen. Sobotka schwärmte: Prinz Charles sei unprätentiös, humorvoll und habe viel Tiefgang. (gana)