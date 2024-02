Finale im Prozess gegen Sebastian Kurz

Mit der Anhörung der beiden letzten Zeugen beginnt heute der planmäßige Schlusstag im Gerichtsprozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Unter Beobachtern gilt als wahrscheinlich, dass Richter Michael Radasztics das ohnehin schon recht lange Verfahren im Wiener Straflandesgericht mit einem Urteil beendet.

Bis zuletzt offen war, ob der schon im ersten Anlauf kurzfristig ausgefallene zweite russische Geschäftsmann diesmal für eine Befragung via Zoom in der österreichischen Botschaft in Moskau zur Verfügung stehen wird. Dessen Kompagnon hätte Ende Jänner als Zeuge der Verteidigung die Glaubwürdigkeit von Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid, der Kurz und dessen mitangeklagten einstigen Kabinettschef Bernhard Bonelli belastet, erschüttern sollen. Demnach habe Schmid im Zuge eines Bewerbungsgesprächs in Amsterdam offenbart, dass er seine Aussagen nur auf Druck der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gemacht habe. Alles vor dem Hintergrund, dass er den Kronzeugenstatus in der VP-Umfragenaffäre anstrebt.

Zahlreiche Widersprüche und die Erkenntnis, dass seine eidesstattliche Erklärung von Kurz’ Anwalt aufgesetzt worden ist, ließen den Auftritt des ersten Geschäftsmannes allerdings recht skurril erscheinen.

Jedenfalls soll Schmid zu dem ominösen Treffen noch einmal befragt werden. Es wäre Schmids dritter Auftritt, diesmal möglicherweise per Video und deutlich kürzer. Die bisherigen Angaben von Kurz widersprechen jenen von Schmid, der dem Ex-Kanzler eine zentrale Rolle bei den Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG zuspricht – was die Ex-Minister Hartwig Löger und Gernot Blümel (beide VP) als Zeugen differenzierter sahen.

Zum Abschluss sind die Plädoyers von WKStA und den beiden Verteidigern vorgesehen. Werden keine weiteren Beweisanträge gestellt und zugelassen, wäre der Richter mit dem Urteilsspruch am Zug. Falsche Beweisaussage wird theoretisch mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Gibt es ein Urteil, dann sollte dies ohnehin nur ein Zwischenschritt im Verfahren sein – je nach Ausgang stehen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Rechtsmittel offen.

Da das Verfahren von einem Einzelrichter geführt wird, sind die Rechtsmittelmöglichkeiten umfangreich – berufen werden kann wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe.

Den Schlusstag im Kurz-Prozess können Sie im Liveblog verfolgen:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.