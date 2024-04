EU-Wahlkampf nimmt langsam Fahrt auf

Die SPÖ setzt dabei auf eine soziale und faire EU. Beim EU-Wahlkampfauftakt am Samstag in Wien forderte der SP-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl Andreas Schieder eine "faire Europapolitik, die sich um die Menschen kümmert". Er warnte vor einem Rechtsruck in Europa, der Spaltung der Gesellschaft und Angriffen auf die Demokratie. "Die FPÖ liebäugelt mit einem EU-Austritt – ein Öxit wäre ein absolutes Desaster", warnte Schieder.

Die Freiheitlichen hatten am Freitag ihre Kampagne präsentiert. Plakatiert wird der Slogan "EU-Wahnsinn stoppen", abgebildet sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herzt. Ungeschlagen ist die FPÖ in den sozialen Medien: Der FP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Harald Vilimsky kann 274.000 Interaktionen aufweisen, er benutzt vornehmlich Facebook.

Vilimsky warnt vor EU-Wahnsinn. Bild: APA/ROBERT JAEGER

Neos-Kandidat Helmut Brandstätter kommuniziert vor allem über X (vormals Twitter) mit 64.000 Kontakten, die grüne Frontfrau bei der EU-Wahl Lena Schilling kommt vor allem über Instagram auf 61.000 Kontakte. Abgeschlagen rangieren VP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und Schieder.

Die Grünen warben bisher digital, sie setzen auf Namensspiele wie "Rechnen Sie mit Schilling". Die ÖVP wartet noch mit ihrer Kampagne. Die Neos stellten ihre Werbesujets in der Vorwoche vor. Dabei wird in einer ersten Phase mit den Konterfeis von Russlands Präsident Wladimir Putin oder US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump geworben. In einer zweiten Welle soll die EU als Gegenmodell präsentiert werden.

In der ORF-Pressestunde skizzierte Brandstätter sein Wahlprogramm. Er sprach sich dafür aus, die Neutralität neu zu definieren. Einen NATO-Beitritt schloss er aus, da man nicht wisse, wo die NATO nach den US-Wahlen stehen werde. Brandstätter plädierte für eine EU-Armee. "Wir müssen uns selber wehren könne, aber gemeinsam mit anderen."

Brandstätter wirbt für Europa. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

KPÖ ist zuversichtlich

Noch ist möglich, dass mehr als die im EU-Parlament vertretenen fünf Parteien auf dem Wahlzettel stehen werden. Die Kleinparteien haben bis Freitag, 17 Uhr, Zeit, die nötigen 2600 Unterstützungserklärungen beim Innenministerium einzureichen. KPÖ-Spitzenkandidat Günther Hopfgartner zeigte sich zuversichtlich, dass die Kommunisten die nötige Zahl Anfang nächster Woche erreichen werden. Etwas mehr als die Hälfte an Unterschriften meldete das EU-Austrittsbündnis "Für Österreich Öxit".

Bei dieser EU-Wahl gibt es übrigens eine Neuerung. Wer seine Wahlkarte bei der Gemeinde abholt, kann sie direkt vor Ort zum Wählen nützen.

