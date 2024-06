EU-Wahl: Die ersten Wahllokale haben geöffnet

Wahlschluss ist in ganz Österreich spätestens um 17 Uhr, wobei man sich nur in Wien so lange für die Stimmabgabe Zeit lassen kann. Etwas sputen sollte man sich hingegen in Vorarlberg: Dort schließen alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr. In allen anderen Bundesländern kann man teils bis 16 Uhr wählen.

Nach 23 Uhr wird dann das Wahlergebnis vorliegen. Dennoch wird man kurz nach 17 Uhr schon Informationen über den Wahlausgang in Österreich erhalten. Das Wahlergebnis um 23 Uhr enthält dieses Mal erstmals auch bereits den Großteil der Wahlkarten, nur ein kleiner Teil wird erst am Montag ausgezählt.

Der Liveblog zur Wahl:

