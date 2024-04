EU-Wahl: 70 Prozent wollen wählen gehen

Die Europa-Wahl findet in Österreich am 9. Juni statt.

Darauf deutet eine am Mittwoch veröffentlichte Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments hin. In Österreich gaben demnach 70 Prozent der 1000 Befragten (EU-weit wurden 26.500 Personen befragt) an, wahrscheinlich wählen zu gehen, EU-weit waren es 71 Prozent. Zum Vergleich: 2019 nahmen in Österreich 60 Prozent an der EU-Wahl teil.

Als wichtigste Themen im Wahlkampf wurde europaweit die "Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung" am häufigsten genannt, gefolgt von "öffentlichem Gesundheitswesen". Hierzulande standen hingegen die "Zukunft Europas" (37 Prozent), Asyl- und Migration (36 Prozent) und der Klimawandel (35 Prozent) an der Spitze der genannten Themen.

Deutliche Generationenunterschiede werden hier sichtbar: Für die Hälfte der 15- bis 24-jährigen Österreicher ist der Kampf gegen den Klimawandel vorrangig. Dafür ist die Migrationsfrage bei den älteren (40–54 und 55+) Generationen das Thema Nummer eins.

Das Bild der EU in der Bevölkerung ist in Österreich eher negativ. Nur 36 Prozent der Befragten gaben an, ein sehr oder ziemlich positives Bild der EU zu haben; 25 Prozent haben sogar ein sehr oder eher negatives Bild. Nur in Tschechien ist das Image der EU schlechter als in Österreich.

