EU-Skepsis in Österreich: Regierung will Stimmung drehen

Dass Österreich laut Eurobarometer den letzten Platz bei der Zustimmung der Bürger zur EU einnimmt, habe sie nachdenklich gemacht, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) im Interview mit der Austria Presse Agentur. Einen Grund sieht sie darin, dass die Menschen krisenmüde seien. Dazu komme, dass viele Errungenschaften der Union schon selbstverständlich geworden seien.

Laut einer der jüngsten Eurobarometer-Umfragen vom Herbst 2023 bewerten in Österreich nur 42 Prozent die Mitgliedschaft in der Union positiv, 22 Prozent sehen sie als etwas Schlechtes. Das ist der jeweils niedrigste beziehungsweise höchste Wert unter allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

Daher wolle sie 2024 diese Dinge auch "trommeln" und eine Pro-Europa-Kampagne lancieren, kündigt Edtstadler an. Dass man etwa in der ganzen EU arbeiten könne, keine Roaming-Gebühren zahle oder in den meisten Staaten der EU kein Geld mehr wechseln müsse, man kein Visum und keine Niederlassungsbewilligung brauche – all das sei zu wenig bewusst.

Edtstadler bekennt sich in diesem Zusammenhang auch zur Beitrittsperspektive für die Länder des Westbalkans. Als "Frontrunner" bezeichnet sie hier Montenegro, Nordmazedonien und Albanien. Bosnien-Herzegowina mache ebenfalls Fortschritte und hätte sich die Eröffnung der Beitrittsgespräche im März 2024 verdient. Aber auch Serbien will die Europaministerin in der EU sehen, trotz seiner autoritären Führung.

Westbalkan ein Gewinn

"Selbstverständlich ist es ein Gewinn, wenn der Westbalkan an die EU und ihre Werte herangeführt wird." Die Alternative wäre eine Verstärkung des Einflusses von China, Russland oder beispielsweise Saudi-Arabien: "Darum halte ich den Prozess für absolut notwendig", sagt Edtstadler.

Was die Beitrittsperspektive der Ukraine und von Moldau betrifft, glaubt Edtstadler trotz der von der EU jüngst beschlossenen Beitrittsverhandlungen nicht, dass diese beiden Staaten innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre Mitglieder der Union sein können. Es sei "ausgeschlossen", dass ein im Kriegszustand befindlicher Staat wie die Ukraine Mitglied werden könne, so Edtstadler.

Speziell die Ukraine, aber auch das "sehr ambitionierte" Moldau hätten noch "sehr viele Reformen" durchzuführen, so die Europaministerin.

