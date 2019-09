Die Freiheitlichen kündigen den Gang in die Opposition an

In der FPÖ-Parteizentrale versuchte ein harter Kern von Funktionären, Haltung zu wahren. Die Medien waren von Anfang an separiert, FP-Obmann Norbert Hofer, Klubchef Herbert Kickl und Generalsekretär Harald Vilimsky beratschlagten hinter verschlossenen Türen. Erst für die Hochrechnung kamen rund 20 Funktionäre in den Medienraum, um die Kulisse für Vilimsky zu bilden und trotz der hohen Verluste von rund zehn Prozentpunkten TV-gerecht zu applaudieren.

Dem Generalsekretär kam die undankbare Rolle zu, die Niederlage als Erster zu kommentieren. Er gab die neue Parteilinie aus. "Aus meiner Sicht ist das Wahlergebnis kein Auftrag, die Koalition fortzusetzen", so Vilimsky. Die Partei müsse sich jetzt erholen, um bis zur nächsten Wahl und nicht erst in zehn Jahren ihre Anhänger wieder zurückzuholen.

In der Folge meldeten sich die Landesparteiobleute mit derselben Botschaft: Die FPÖ solle in Opposition gehen. Eine Position, die auch Oberösterreichs FP-Obmann Manfred Haimbuchner im OÖNachrichten-Interview vertritt.

Noch in der Früh hatte Hofer bei der Stimmabgabe auf ein anderes Ergebnis gehofft. Sein Wunsch sei "eine stabile Basis, damit die Regierungsarbeit fortgesetzt werden kann". Am Abend machte er deutlich, dass die Verluste kein Auftrag für eine Fortsetzung der Koalitionsarbeit sei. "Wir bereiten uns auf Opposition vor." Später ruderte er etwas zurück. Sollte es sonst gar keine Koalitionsvariante geben, werde man dies neu beurteilen. Eine Koalition sei "zumindest sehr unwahrscheinlich."

Unter Schock

Die Partei schien schwer unter Schock zu stehen. Vor wenigen Tagen hatten viele noch mit einem Zweier vor dem Ergebnis gerechnet, jetzt waren es 17,3 Prozent (vorläufiges Ergebnis). "Nicht der Ibiza-Skandal, sondern die Spesenaffäre hat der FPÖ dieses Ergebnis beschert", jammerte ein hoher Funktionär. In der Vorwoche war bekannt geworden, dass Ex-FP-Obmann Heinz-Christian Strache ein hoch dotiertes Spesenkonto und einen Mietzuschuss von der Partei erhalten hatte. Zudem wurde kolportiert, dass er Spesen falsch abgerechnet habe.

> Video: Hohe Verluste für FPÖ, historisch schlechtestes Ergebnis für SPÖ

In der FPÖ wurde gestern beteuert, dass man noch keinen Beleg für falsche Abrechnungen gefunden habe. Genaueres werde man am Dienstag wissen, dann werden die Gremien tagen und über Straches Zukunft entscheiden.

Ein Parteiausschluss Straches steht im Raum – sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Hofer hielt sich dazu noch bedeckt: "Es ist heute nicht der Tag, an dem man solchen Dingen nachgeht."

In der FPÖ-Parteizentrale bot sich ein tristes Bild. Einige Funktionäre bildeten die Kulisse für Vilimsky, der als Erster die Wahl kommentieren musste. Bild: APA

Seit mehr als zwei Wochen leidet Hofer bereits an erhöhter Temperatur, auch gestern war ihm die Anstrengung anzumerken. Doch auch die kommenden Tage versprechen keine Erholung. Festgelegt werden muss, welche Funktionen die Partei künftig wie besetzen wird. Die Doppelspitze mit Kickl soll beibehalten werden, versicherte Hofer.

In der FPÖ ging man davon aus, dass Hofer Dritter Nationalratspräsident werden wird. Er könnte darin seine Stärke – der Verbindliche zu sein – besser zur Geltung bringen. Kickl soll diesen Überlegungen zufolge als Klubobmann den eloquenten Angreifer spielen.

Offene Mandatsverteilung

Ob Philippa Strache für die FPÖ als Listendritte in den Nationalrat einziehen wird, konnte aus der Wiener Landesgruppe vorerst niemand beantworten. Man müsse erst die genaue Mandatsverteilung anschauen, sagte Landeschef Dominik Nepp.

Früher hatte die FPÖ ein Festzelt aufgebaut, um ihre Triumphe zu feiern. Am Sonntag war von Feierlaune nichts zu merken, auf ein Zelt hatte man verzichtet, stattdessen wurde zu späterer Stunde in die Prateralm geladen. Die ersten Weinflaschen waren in der verrauchten Parteizentrale schon am Nachmittag geöffnet worden.

> Den Wahltag können Sie mit unserem Live-Ticker Revue passieren lassen