Die "profil"-Journalisten Gernot Bauer und Robert Treichler haben sich die Arbeit angetan, dem Leben des einst unauffälligen Arbeiterbuben nachzuspüren und in Buchform zu veröffentlichen. "Kickl und die Zerstörung Europas" ist Biografie, Psychogramm, blaue Parteichronologie und Warnung zugleich.

Ohne Kindheit geht es nicht, vor allem bei Kickl, der privat kaum etwas offenbart. Und auch Bauer und Treichler bestätigen nach akribischer Recherche, dass Kickl am 19. Oktober 1968 in Villach das Licht der Welt erblickt und in tatsächlich bescheidenen Verhältnissen in der Kärntner Gemeinde Radenthein aufwächst. Weiters stellen die Autoren fest: "Die Familie ist NS-belastet." Der Großvater, ein Hilfsarbeiter, war der NSDAP beigetreten.

Kuss mit Glawischnig

Auch genügend intellektuelles Talent wird Kickl beschieden, von seiner Schulzeit weg. Und eine Faszination für Militärisches. Medial bereits in Umlauf gebrachte Schnipsel, wie Kickls Traum, nach einer Begegnung der Fremdenlegion beizutreten, bestätigen die Autoren durch Zeitzeugenberichte, ebenso den Kuss beim Flaschendrehen mit Schulkollegin Eva Glawischnig, der späteren Grünen-Chefin. Selbst stand der nunmehrige FPÖ-Chef nicht für Gespräche zur Verfügung.

Zufallsbegegnung

Dass der "talentierte Nichtskönner" Kickl, der weder Heereslaufbahn noch Studium abschloss, schließlich in der FPÖ landet, hat er laut Buch einer Zufallsbegegnung zu verdanken: Der damals stellvertretende Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie soll seine Kontaktdaten auf einen Bierdeckel gekritzelt haben. Der Rest ist blaue Geschichte: Über Umwege landete der "sozial etwas verkrampfte" Kickl bekanntlich bei Jörg Haider, unter anderem als Redenschreiber. Es folgte die Entfremdung. Ebenso eine lange Parteikarriere, etwa als Generalsekretär.

Aber kein Aufdeckerbuch ohne Aufdeckung: So soll der Wechsel der Parteiführung durch "eine wilde, parteiinterne Intrige" begleitet worden sein. Weite Strecken des Buchs beschäftigen sich allerdings mit Kickls medial gut dokumentierten Ansichten zu Corona, Migration, Europa und allem anderen, was die Politdiskussion derzeit anheizt. Und seiner Psyche. So erfährt man etwa: "Kickl hat große Augen und blinzelt kaum, was ihn manchmal fanatisch wirken lässt." Und doch menschelt es dann und wann, denn: "Er trinkt gern Bier."

