"Der 30. April wird für uns ein entscheidender Tag sein"

Der Gründer der Bierpartei Dominik Wlazny alias Marco Pogo rührte am Mittwoch die Werbetrommel. "Wir haben Bock, etwas zu machen", sagte er. "Bringen wir die Bierpartei auf den Wahlzettel!"

Doch der Zuspruch ist bisher noch überschaubar. Konkrete Zahlen wurden beim gestrigen Pressetermin nicht genannt. Unlängst hatte die Bierpartei bekannt gegeben, dass sie derzeit rund 8500 Mitglieder zählt. Nun erklärte Wlazny, dass man bei über 500.000 Euro halte.

Mitte Jänner hatte der 37-Jährige angekündigt, dass seine Partei dann bei der Nationalratswahl antreten werde, wenn sie 20.000 Mitglieder habe und über Einnahmen von 1,2 Millionen Euro verfüge. Wer Mitglied werden will, muss 59 Euro pro Jahr zahlen. Als Datum, an dem über die Kandidatur entschieden werden soll, nannte er den 30. April. Wlazny schloss gestern aber nicht aus, dass die Bierpartei auch bei einem Verfehlen der gesteckten Ziele antreten könnte.

Die Strukturen der Bierpartei, die anfangs ein Juxprojekt war, sind wenig demokratisch. Im vierköpfigen Vorstand sitzen Wlazny und sein Vater Michael. Bei Stimmengleichheit hat das Votum des Familienduos mehr Gewicht. Der Punkmusiker und Mediziner wollte sich zu den Statuten nicht festlegen "Das Ganze wird sich organisatorisch in einer Satzungsänderung widerspiegeln", sagte er.

Eine Video-Analyse von Wolfgang Braun:

Von Bildung bis Werte

Wlazny bleibt gerne vage. Viele seiner politischen Ankündigungen sind nicht mehr als Überschriften. Er sei gegen Kinderarmut, für mehr Bildung, Frauengleichberechtigung, eine Pflegereform, ein Gesundheitssystem, das auch ohne goldene Kreditkarte funktioniere. Beim Thema Migration sprach er sich für die Menschenrechte, Deutschkenntnisse als Grundbedingung und einen Wertekompass aus, der nicht aus Schnitzel und Dirndl bestehe, wo es aber um Toleranz und Wertschätzung gehe. Ob er alles mit der Reichensteuer finanzieren will, ließ er offen. Die Partei habe ja schließlich bis zur Wahl Ende September Zeit, um die Agenda zusammenzustellen.

Seine zentrale Botschaft ist aber ohnehin eine andere: das Bekenntnis zum Optimismus. "Im Grunde unseres Herzens sind wir zuversichtlich, dass nicht alles so mies ist, wie uns weisgemacht wird", sagte Wlazny. Und formulierte gleich den Slogan: "Was reimt sich auf Bier? Wir!"

Die Wahrscheinlichkeit, dass Wlazny den Einzug in den Nationalrat schafft, ist laut Umfragen groß. Das Linzer Market Institut sah die Bierpartei unlängst bei fünf Prozent, andere Umfragen gehen von acht Prozent aus.

In den nächsten Wochen will Wlazny weiter um Unterstützung werben, in manchen Bundesländern gibt es bereits Ansprechpersonen. Für Oberösterreich wurde noch kein Name genannt. Voraussichtlich nächste Woche soll die Bierpartei auch in Linz eine Versammlung abhalten. Geplant sind zudem Stammtische in den Regionalwahlkreisen.

