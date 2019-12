Dauerbrenner ÖVP und grüne Premiere

Unterschiedlicher könnten die künftigen Koalitionspartner nicht sein – nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der Regierungserfahrung. Die ÖVP war in der Zweiten Republik bisher 57 Jahre an der Macht, die Grünen waren auf Bundesebene noch nie in Regierungsverantwortung.

1986 zog die Ökopartei erstmals in den Nationalrat ein, vor zwei Jahren flog sie nach einem Debakel bei der Nationalratswahl hinaus. Und nun führt der seit 2017 agierende Chef Werner Kogler seine Partei wohl in die Regierung mit den Türkisen.

Die Wurzeln der Grünen liegen in der Anti-Atomkraft-Bewegung und im Widerstand gegen das Donaukraftwerk in Hainburg. Seit Koglers Übernahme treten die Grünen geeinter und disziplinierter auf, was bis zur Zerrüttung der Partei vor rund zweieinhalb Jahren selten der Fall gewesen war.

Von einem bevorstehenden "historischen" Schritt spricht Stefan Kaineder, der seit heuer oberösterreichischer Grünen-Landessprecher und stv. Bundesparteichef ist: "Nicht nur, weil die Grünen erstmals in einer Bundesregierung vertreten wären, sondern auch weil zwei sehr unterschiedliche Parteien in den vergangenen Wochen Gräben überbrückt haben, die es in dem Land gibt. Es wurde eher das Verbindende als das Trennende gesucht."

Die ÖVP wurde 1945 unmittelbar nach der Befreiung Wiens von der NS-Herrschaft gegründet, ihr Vorgänger war die Christlichsoziale Partei gewesen. Rund 33 Jahre stellte die Volkspartei den Bundeskanzler (1945 bis 1970, 2000 bis 2007 und 2017 bis 2019). Einen massiven Aufschwung bei den jüngsten beiden Nationalratswahlen erfuhr die zuvor dahindümpelnde ÖVP mit dem 2017 installierten Parteichef Sebastian Kurz, der 1986 geboren wurde. Kurz ist nur ein paar Monate älter, als seine Partei mittlerweile durchgehend in Regierungsfunktion ist.

44 Jahre war die ÖVP in einer Großen Koalition mit der SPÖ – von 1945 bis 1966 und als Juniorpartner von 1987 bis 2000 und von 2007 bis 2017. Es gab auch eine VP-Alleinregierung (1966 bis 1970) und zwei VP/FP-Koalitionen – von 2000 bis 2007 (die letzten zwei Jahre mit der FP-Abspaltung BZÖ) und von 2017 bis 2019.

SPÖ regierte bisher am längsten

Die SPÖ war in der Zweiten Republik bisher am längsten an der Macht. Insgesamt 61 Jahre regierten die Sozialdemokraten – von 1970 bis 1983 in einer Alleinregierung und darauf bis 1986 in einer Koalition mit der FPÖ. Seit 2017 ist die SPÖ in Opposition. Falls die türkis-grüne Koalition lange genug hält, löst die ÖVP im Jahr 2024 die SPÖ als längstdienende Regierungspartei ab.

Insgesamt sind die Grünen die fünfte Partei, die seit 1945 Regierungsverantwortung übernimmt. Die KPÖ war von 1945 bis 1947 in einer Konzentrationsregierung mit Schwarz und Rot. (az)