Österreich vor 100 Jahren: Die Hyperinflation steckt den Bürgern in den Knochen, das Land steht kurz vor der Umstellung von Krone auf Schilling. Beim ersten Internationalen Sparkassenkongress Ende Oktober 1924 in Mailand wird der Weltspartag aus der Taufe gehoben, um das Vertrauen in das Geldsystem und den Spargedanken zu stärken, Österreich ist Teil der Initiative.