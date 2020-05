Coronavirus: "Der Schritt in die zweite Phase ist vielfach gut gelungen"

Vor einer Woche waren in Oberösterreich 164 an Covid-19 Erkrankte gemeldet. Mit dem gestrigen Sonntag waren es nur noch 93 Infizierte im Bundesland. Eine Entwicklung, die auch Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) nun "etwas positiver" stimmt: "Die ersten Lockerungsmaßnahmen nach Ostern haben zu keinem Anstieg der Infektionen geführt." Nun gelte es, die Situation bis Ende Mai genau im Auge zu behalten.

Denn die seit 1. Mai gefallenen Ausgangsbeschränkungen, die offenen Geschäfte und ab Mitte Mai auch Schulen und Gastronomie seien durchaus noch eine Herausforderung. "Da wir aber eine so niedrige Zahl an Infizierten haben, ist nicht davon auszugehen, dass die befürchtete zweite Welle gleich kommt", sagt Haberlander: "Wenn sich alle weiter gut an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen halten, werden wir gut durchkommen."

"Vielfach gut gelungen"

Die Ärztekammer hatte am Wochenende angesichts der Öffnungen ausdrücklich vor einem "unachtsamen Umgang mit Covid-19" gewarnt. Präsident Thomas Szekeres appellierte, alle Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus weiterhin einzuhalten: "Wir dürfen uns durch Unachtsamkeit und mangelnde Disziplin diesen Etappenerfolg nicht zunichtemachen." Sorgen bereiteten ihm die Bilder von den langen Schlangen, die sich vor manchen Geschäften bildeten.

Nun seien Vorsicht und Eigenverantwortung gefragt, betonte gestern auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Der Schritt in die zweite Phase sei "vielfach gut gelungen". Es habe zwar "einige Ausnahmen" gegeben, dort habe man das Gespräch gesucht. Denn: "Nach wie vor hat der Gesundheitsschutz absoluten Vorrang." Man werde weiterhin täglich die Entwicklungen und Zahlen beobachten. Nur so könnten die weiteren Öffnungen wie geplant umgesetzt werden, sagte Anschober.

Heute erfolgt die "vorsichtige" Öffnung des Besuchsverbots in Altenheimen, und in Oberösterreich fahren die Krankenhäuser wieder hoch. Die Bettenbelegung soll von 50 Prozent langsam auf 65 Prozent gesteigert werden. Entscheidend sei, dass es nicht zu einem Ansturm in den Ambulanzen kommen dürfe, so Gesundheitslandesrätin Haberlander. Mit Terminvergaben will man den Zustrom kontrollieren und begrenzen.

Morgen beginnt für die oberösterreichischen Maturanten der Unterricht, mit 18. Mai kehren die Pflichtschüler zurück. Dass man stufenweise startet, sei wichtig, betont Haberlander. Auch um die notwendige Ausstattung rechtzeitig sicherzustellen. Diese Woche werden auch die Gemeinden als Schulerhalter noch einmal detailliert zu den geforderten Hygienemaßnahmen informiert. Die eigentliche Herausforderung sei die Frage, wie denn der Unterricht im Herbst aussehen werde, sagt Haberlander.

"Erhöhte Sensibilisierung"

Sie hofft, dass das Bewusstsein, das mit den empfohlenen Corona-Maßnahmen gebildet wurde, auch nach der Pandemie weiterhin in der Bevölkerung erhalten bleibt: "Es gibt schon eine erhöhte Sensibilisierung, sich die Hände zu waschen, einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden oder auch nicht verschnupft in die Arbeit zu gehen."

Während Oberösterreich und fünf weitere Bundesländer sinkende Infektionszahlen verzeichnen, gibt es in Salzburg (plus zwei Erkrankte) und Wien (plus 25) einen Anstieg. Damit sind in Wien aktuell 567 Menschen an Covid-19 erkrankt. Insgesamt gab es mit Stand Sonntag 1771 aktiv Erkrankte, zwei Menschen verstarben am Wochenende. Insgesamt sind bisher 598 Österreicher mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

