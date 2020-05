Wo am Samstag die Menschen Schlange standen

Am Samstag durften die großen Einkaufszentren wieder aufsperren. Der ganz große Ansturm ist zwar ausgeblieben, nach sieben Wochen Corona-Zwangspause war der 2. Mai trotzdem für viele Geschäfte der erste Schritt zurück ins "normale" Leben. Die größten Nutznießer am Tag der Wiedereröffnung waren die Elektronik- und Möbelbranche, der Sporthandel sowie die Friseure.

"Wir sind offensichtlich von den Menschen vermisst worden. Am Standort in Wels ging es ärger zu als an einem Einkaufssamstag vor Weihnachten", sagt Thomas Saliger, Unternehmenssprecher von XXXLutz. "Vor vielen Filialen haben wir die Hilfe der Polizei gebraucht, um den Verkehr zu regeln. Schlangen mit 100 Meter Länge waren keine Seltenheit."

Anstellen vor einem Möbelhaus Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch bei Ikea in Haid war der Parkplatz bereits um 8.15 Uhr voll, die Leute standen in Schlangen vor dem Eingang. In der Weberzeile in Ried war die Schar der "Kaufwilligen" vor dem Media Markt am größten. Dasselbe Bild auch in der Filiale in Wels.

Gut besucht war auch die "Varena" in Vöcklabruck am ersten Tag nach Aufhebung der Corona-Sperren. "Nach 30 Jahren im Handel habe ich mich noch nie so schwer getan, einen Tag einzuschätzen. Wir durften uns über einen annähernd normalen Einkaufssamstag freuen. Das war nicht unbedingt zu erwarten", sagt Thomas Krötzl, der Center-Manager der Varena. Viel in die Sicherheit der Bediensteten und Besucher wurde in der Plus City in Pasching investiert. Im drittgrößten Shopping-Center Österreichs mit 220 Shops, 48 Gastronomiebetrieben und rund 3700 Mitarbeitern gab es Wärmebildkameras zum Fiebermessen, eine Fülle an Desinfektionsstationen, Automaten für kostenlose Gesichtsmasken sowie eine eigene Rotkreuz-Informationsstation.

OÖN-Umfrage: Waren Sie am Samstag in Kauflaune?

"Die Frequenz war nicht überdrüber, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Geschäftsleute waren zufrieden, es gab allerdings keine Rekordumsätze", sagt Ernst Kirchmayr, Eigentümer und Geschäftsführer der Plus-City Pasching. Zufrieden war auch Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile Ried: "Ein sehr positiver Tag für die Weberzeile. Es war sehr schwer abzuschätzen, wie es laufen würde. Unsere elektronische Frequenzmessung zeigte, dass die Mall sehr belebt war. Die Leute haben sich gefreut, endlich wieder rauszukommen und halbwegs normal einkaufen zu können."

"Die Mieter waren sehr erleichtert, endlich wieder aufsperren zu können", sagt Monika Sandberger, Centerchefin des Passage Centers Linz. Positiv überrascht habe sie der rege Besuch. "Die Kunden haben auch fleißig eingekauft." Wie anderswo war auch in der Passage der Andrang beim Elektrohandel (Saturn) besonders groß.

"Die Menschen sind gut aufgelegt und froh, wieder etwas aus der langen Isolation herauszukommen", sagt Belinda Lugstein-Hüttmair vom Modegeschäft Kastner und Öhler in Ried.

Einer davon ist Landwirt Jakob Frauscher aus Kirchheim/Inn: "Ich habe einige Einkäufe zusammengespart und heute zugeschlagen", sagt er. "Alle, die ich getroffen habe, sind froh, dass heute ein erster großer Schritt Richtung Normalität stattgefunden hat. Ich habe in den vergangenen Wochen bewusst keine Online-Käufe getätigt, um die regionalen Geschäfte und Händler zu stützen. Gekauft habe ich Schuhe, einen Pullover, Bilderrahmen und ein paar Kleinigkeiten."

