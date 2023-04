Bundesheer: Zwei Varianten für "Hercules"-Nachfolge

Bei der Typenfrage dürften es zwei Modelle in die engere Auswahl geschafft haben, nämlich zum einen eine modernere Version der C-130J "Super Hercules" und zum anderen die KC-390 des brasilianischen Herstellers Embraer.

Die KC-390 war nicht nur im vergangenen September bei der Airpower in Zeltweg zu sehen, Ende März waren auch österreichische Vertreter bei einem Event in Portugal dabei, bei dem die KC-390 im Fokus stand. Zuletzt berichtete die Nachrichtenagentur Reuters über die Intensivierung der Gespräche mit dem brasilianischen Flugzeughersteller.

"Hercules"-Version C-130J

Als zweite Variante dürfte nach wie vor die neueste "Hercules"-Version C-130J im Raum stehen. Die Maschine des Herstellers Lockheed Martin wird im Gegensatz zur KC-390 nicht mit zwei Jet-Motoren sondern von vier Turboprop-Triebwerken angetrieben und ist weltweit im Einsatz.

Beide Typen erfüllen die formulierten militärischen Anforderungen. Sie verfügen sowohl über eine Transportkapazität von 20 Tonnen als auch über die Möglichkeit einer Luftbetankung. Da mindestens zwei Exemplare gleichzeitig in der Luft sein können sollen, peilt man beim Heer den Kauf von vier oder fünf neuen Maschinen an. Bei technisch weniger anspruchsvollen Modellen ist diese Anforderung bereits mit vier Stück zu realisieren, bei anderen ist das erst ab einer Stückzahl von fünf möglich.

Was passiert mit den alten Flugzeugen?

Die drei derzeit in Betrieb befindlichen "Hercules" sollen nach einer Gesamtbetriebszeit von über 55 Jahren bis spätestens 2030 außer Dienst gestellt werden. Vor zwanzig Jahren wurden sie gebraucht von der Royal Air Force aus Großbritannien angeschafft. Seit der Einführung der C-130 in Österreich wurden rund 17.000 Flugstunden absolviert. In erster Linie wurden sie zum Transport von Personal und Versorgungsgütern verwendet, im Anlassfall aber auch zur Evakuierung von Zivilpersonen aus Krisengebieten.

Was wiederum die Nachfolge der ausgemusterten Saab 105 anbelangt, soll eine Flotte von 18 "Advanced Jet Trainern" als Ergänzung zu den Eurofightern angeschafft werden. Hier dürfte alles auf eine Entscheidung zwischen der Leonardo M-346 (FA) des italienischen Herstellers und der L-39NG des tschechischen Anbieters Aero Vodochovy hinauslaufen. Für den italienischen Rüstungshersteller spricht, dass man bereits mit dem Kauf der 36 neuen Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" gute Erfahrungen gemacht hat.

