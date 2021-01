Präsenzunterricht erst wieder nach den Semesterferien?

Mehrere Medien berichten am Dienstag, dass eine Verlängerung des digitalen Unterrichts zwischen Türkis und Grün bereits fixiert sei. Nach OÖN-Informationen ist dies so nicht der Fall, die Gespräche über das weitere Vorgehen an den Schulen laufen demnach noch. Entscheidend sei das Infektionsgeschehen, heißt es aus Regierungskreisen. Auch die für Oberösterreich zuständige Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) kennt noch keine Details zum weiteren Fahrplan für die Schulen.

Inoffizellen Quellen zufolge war man auch im Bildungsministerium überrascht davon, dass die Pläne ihren Weg in zwei Online-Medien gefunden haben. Dass der Schul-Lockdown aber verlängert wird, stünde fest. Die Frage sei nur, welche Ferien denn nun genau gemeint seien, so ein Insider. Offen ist auch, wann die Information offiziell verkündet wird.

Während für die Schüler in Wien und Niederösterreich die Rückkehr zum Präsenzunterricht erst nach den Semesterferien freilich nur noch zwei Wochen Distance Learning bedeutet, müssten sich Oberösterreichs Schüler am längsten gedulden: Die Semesterferien starten wie in der Steiermark mit 15. Februar, die anderen Bundesländer sind in der Woche davor an der Reihe.