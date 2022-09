Beamtengehälter: GÖD will Ausgleich für Krisen

Der Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) Norbert Schnedl nennt aber in einem Brief an den für Beamte zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) noch keine konkreten Zahlen.

Man wolle eine "nachhaltige" Erhöhung und eine "dauerhafte Sicherung und Steigerung der Kaufkraft", heißt es in dem Schreiben. Als Basis für Verhandlungen will die GÖD neben der außer Streit zu stellenden Inflation und dem Wirtschaftswachstum auch den "enormen Belastungsanstieg" nehmen. Konkret angeführt werden die Pandemie, der Ukraine-Krieg, aber auch die "noch nie da gewesene Anzahl an Volksbegehren", aber auch die zu organisierenden Wahlen. Hinzu komme die Mehrbelastung durch wachsende Personalnot.