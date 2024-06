Kein Zugang zur FPÖ-Wahlparty für Auslandspresse

Zahlreiche Mitglieder des Verbands der Auslandspresse in Wien hätten mitgeteilt, "dass ihnen die Akkreditierung für die Wahlparty der FPÖ am Sonntagabend im Rahmen der Europawahlen verweigert wurde", heißt es in einem der APA vorliegenden Offenen Brief des Verbands an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die FPÖ verwies auf das enge Platzangebot.

"Über ein Dutzend Vertreter und Vertreterinnen renommierter internationaler Medien haben trotz teilweise sehr frühzeitigen Anfragen eine Absage erhalten", schreiben Verbandspräsident Ivo Mijnssen und Vizepräsidentin Cathrin Kahlweit im Offenen Brief.

Die Ablehnungsentscheidungen seien "unterschiedlich" gewesen: "Zunächst wurde einigen mitgeteilt, dass sie auf der Warteliste stünden, da österreichische Medien Vorrang hätten. Anderen wurde gesagt, dass es keinen Platz mehr gäbe oder dass, wenn die FPÖ alle Anfragen annehme, nur Journalisten im Saal säßen. Zuletzt hieß es, dies sei ein Anlass nur für nationale Medien."

"Bevorteilung der österreichischen Presse"

Die "Bevorteilung der österreichischen Presse" entspreche offenkundig "einer offiziellen Politik der Freiheitlichen Partei, da deren Vertreter in fast allen Fällen zugelassen wurden", heißt es weiter in dem Schreiben. "Solche Argumente einer führenden Partei sind irritierend und unprofessionell, zumal sie einem Muster der totalen Gesprächsverweigerung mit der internationalen Presse folgen. Diese Haltung ist eine beispiellose und innerhalb der EU einzigartige Verletzung des Rechts auf Information."

Video: Rede von Herbert Kickl am Freitag

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Verband der Auslandspresse habe "wiederholt" sein Interesse an Treffen mit der FPÖ geäußert und tue dies hiermit erneut. "Wir fordern Sie dazu auf, Ihre Entscheidung zurückzunehmen und ausländischen Medien zu erlauben, ihre zig Millionen Leser, Zuhörerinnen und Zuschauer zu informieren." Dies sollte eine Partei mit dem Anspruch, Österreich dereinst auch in einer Regierung international zu vertreten, "eine Selbstverständlichkeit sein".

Seitens der FPÖ sagte ein Sprecher auf APA-Anfrage, es handle sich um eine geschlossene Veranstaltung, zu der Medien die Möglichkeit hatten, sich zu akkreditieren. Er verwies auf das beschränkte Platzangebot im Party-Lokal (Vino Wien) - die FPÖ habe das Kontingent an "heimische Medien" vergeben, diese hätten Priorität gehabt.

Blauer Abschluss als Auftakt für Nationalratswahl

Wenig Europa, viel Österreich - die FPÖ hat ihre Wahlkampflinie auch bei ihrer Abschlussveranstaltung am Wiener Viktor-Adler-Markt konsequent weitergezogen. Zwar versuchten die Blauen, ihre Fans auch an die Urnen für die EU-Wahl zu bewegen, Thema war aber vorwiegend die Nationalratswahl im Herbst, für die Kickl im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten scharf machte. Auch demonstriert wurde Freitagnachmittag wieder gegen die Freiheitlichen, abermals flogen Stinkbomben.

Video: Wahlkampfabschluss der FPÖ

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nicht erst Spitzenkandidat Harald Vilimsky, sondern Parteichef Herbert Kickl wurde bei seiner Ankunft von seiner Wählerschaft als erster euphorisch empfangen. Und nicht Gigi D'Agostinos missbrauchter Track "L"Amour toujours" war dabei zu hören, sondern die John Otti Band mit "Wir sind eine große Familie". "Und jetzt ist der da, der Papa", begrüßte Kickl die Besucher am Viktor-Adler-Markt dementsprechend um gleich zu einer Tirade gegen die EU, aber vor allem die heimische Politkonkurrenz anzusetzen.

"Eine Ära der Volkskanzlerschaft"

"Eine Ära der Volkskanzlerschaft" beschwor Kickl auch bei der eigentlichen Veranstaltung zur EU-Wahl herbei. Die EU-Wahl sei dabei nur der erste Schritt, der zweite werde bei der Nationalratswahl im Herbst erfolgen. "Dann ist der Weg frei für die Wende zum Guten, zum Positiven." Hohn gab es wie gewohnt für die ÖVP, der selbst die Parteiprominenz wie Wolfgang Sobotka und Karoline Edtstadler davonlaufe. Ebenso wie die SPÖ, die erst jetzt nach Afghanistan abschieben wolle.

Aber auch den "Eliten" in der EU müsse eine Lektion erteilt werden, schwenkte Kickl dann doch für einige Momente in Richtung Europa, um einen historischen Vergleich zu ziehen: "Das was im Mittelalter die Ketzer waren, das sind heute die EU-Kritiker." Um dann doch wieder in die nationale Festung zurückzukehren: "Österreich soll, so wie es einmal in den 70ern und 80ern, eine Insel der Seligen für die eigene Bevölkerung sein."

Gegendemonstranten als "Glücksschweinchen"

Aber nicht nur Kickl rief dazu auf, die EU-Wahl nicht zu schwänzen, auch Vilimsky selbst mobilisierte ein letztes Mal die blauen Fans. Dennoch bewegte auch der Spitzenkandidat hauptsächlich mit heimischen Sorgen. Habe es am Viktor-Adler-Markt vor Jahren noch Würstel und Leberkäse gegeben, finde man heute fast nur mehr Dürum, Kebap "und wie sonst das ganze Zeug heißt". Die Gegendemonstranten bezeichnete er als Glücksschweinchen für seine Partei und forderte sie auf: "Quiekt ein bisschen!"

Auch sonst fiel Vilimskys Rede weniger subtil aus, was ankam. Etwa seine Botschaft an Islamisten, die das Land bedrohten: "Schiebt euch euer Kalifat sonst wohin!" "Wir holen uns unser Österreich zurück", propagierte er noch einmal, bevor es ans Absingen der Bundeshymne ging - und die Veranstaltung dann mit der FPÖ-Hymne der John Otti Band "Immer wieder Österreich" abgeschlossen wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.