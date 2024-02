Zu Mikl-Leitners 60er: Promis und Klimakleber

KLOSTERNEUBURG. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) lud am Montag eine Reihe an Prominenten vor allem aus der Welt der Politik in ihre (Wahl-)Heimatstadt Klosterneuburg, um gemeinsam auf ihren 60. Geburtstag (9. Februar 1964) anzustoßen.

Gekommen sind zunächst zehn Klimaaktivisten, zwei davon haben sich auf der B14 festgeklebt, um die Zufahrt zu blockieren. Die Protestaktion löste sich noch vor Beginn des Festes der Jubilarin, die sich für härtere Strafen für Klimakleber einsetzt, auf.

Unter den 2000 Gratulanten waren aus Oberösterreich Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein Vorgänger Josef Pühringer sowie NÖ-Altlandeshauptmann Erwin Pröll und Kanzler Karl Nehammer (alle VP). Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer feierten mit.

