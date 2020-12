Anschobers Corona-Bilanz: "Wir haben auch Fehler gemacht"

Bilanz eines Seuchenjahres, unter diesem Titel luden die OÖNachrichten Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) zum Gespräch. "25. Februar 2020", an diesem Tag wurden die beiden ersten Corona-Infizierten in einem Innsbrucker Hotel gemeldet. Da sei ihm klar geworden, dass es "nicht, wie schon öfter vorgekommen, um eine regionale Epidemie in Asien geht", erinnert sich Anschober.

Während Österreich zunächst als Musterschüler galt, riefen bald Pannen wie aufgehobene Verordnungen Kritiker auf den Plan. Das war auch jetzt bei der Organisation der Massentests so. "Wir haben auch Fehler gemacht", räumt Anschober ein. Entscheidend sei aber, "dass wir daraus lernen". Sein Ministerium sei "wie die ganze Republik und Europa auf die Intensität einer derartigen Pandemie nicht vorbereitet gewesen". Er versuche gerade, die von Vorgängerin Beate Hartinger-Klein (FP) übernommenen "Organisationsveränderungen durch einen großen Umbau des Hauses zu korrigieren".

Dem Befund, wonach die Massentests, die vorerst nur von einem Drittel der Bevölkerung angenommen wurden, gefloppt seien, widerspricht der Minister: Ein Drittel sei "insofern ganz gut, als schon über 2000 Menschen positiv getestet wurden, die wir sonst nicht gefunden hätten und so jetzt aus dem Infektionszyklus lösen können". Das sei ein großer Schritt zur Verringerung des Infektionsgeschehens, dessen "Entwicklung wir jetzt analysieren können, weil wir durch die Massentestungen sehr zeitnah ein Sample von einigen hunderttausend Menschen haben". Bisher habe man einen Anstieg erst mit zweiwöchiger Verspätung gesehen. Das könne "entscheidend werden, weil das Virus dynamischer" als im Frühjahr geworden sei.

"Total recht" gibt Anschober im Ausblick auf 2021 der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Merkel hat in einer emotionalen Rede vor dem Bundestag die Erwartungen an die Impfkampagne zurückgeschraubt. Tenor: Bis zur Durchimpfung der Bevölkerung werde es deutlich länger dauern als erhofft.

"Die Impfung ist kein Hebel, den man umlegt, und plötzlich ist alles sicher", sagt Anschober. In Österreich sei die Priorisierung festgelegt. Im Jänner und Februar beginne man mit Bewohnern und Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen und im Gesundheitssystem. "Bis zum Sommer wollen wir allen in Österreich ein Impfangebot gemacht haben." Wenn es gelinge, mit den Impfungen "die dramatisch hohe Zahl an Todesfällen" und an Schwerkranken drastisch zu reduzieren, "wäre das schon ein ganz großer Erfolg".

Anders als die WHO, die bei einer rund 70-prozentigen Impfrate von einer Herdenimmunisierung ausgeht, bleibt Anschober für Österreich beim Ziel "50 Prozent plus X". Denn es gebe bei uns viele, die an Covid erkrankt waren und Antikörper in sich hätten. "Die muss man dazurechnen."

Befürchtungen, dass sich letztlich nur ein Viertel der Österreicher impfen lasse, teilt der Minister nicht. Bis zur Zulassung der Impfstoffe werde Sicherheit oberstes Gebot sein, das sollte die Akzeptanz heben, sagt Anschober. Und "es wäre doch absurd, wenn wir heuer von der Impfung geträumt haben und dann sagen, naja, doch nicht so wichtig, riskieren wir weiter, und uns nicht impfen lassen".

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at