Anschober warnt vor übereilten Lockerungen

Während weltweit am Wochenende die Vier-Millionen-Marke an Corona-Infizierten überschritten wurde, blieb die Entwicklung in Österreich und Oberösterreich erfreulich. Das bestätigte auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), der jedoch einmal mehr vor allzu großer Sorglosigkeit warnte: "Würden wir jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder alles zulassen, dann wäre eine zweite Welle nur eine Frage von wenigen Wochen, mit massiven Auswirkungen auf Gesellschaft, Gesundheit und Wirtschaft." Das wolle man mit aller Kraft vermeiden. Eine gesicherte schrittweise Öffnung und alle zwei Wochen eine weitere Etappe, so soll auch weiter der Fahrplan lauten, sagt Anschober.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sieht die Entwicklung in Österreich auch mit Blick auf die vergangenen beiden Wochen relativ stabil.

Die effektive Reproduktionszahl der Coronavirus-Ansteckungen sei demnach von 24. April bis 6. Mai bei 0,81 gelegen. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt. Liegt diese Zahl unter 1,0, sinken die Infektionen. Die Zahl der Neu-Diagnosen sank täglich um 6,8 Prozent.

In Oberösterreich ist die Zahl der aktuell Erkrankten (Gesamtinfektionen minus Genesene und Verstorbene) bis gestern Abend auf 47 gesunken. 14 davon sind Bewohner, 13 sind Mitarbeiter in Altenheimen.

