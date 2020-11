Ampel-Kommission empfiehlt: Maßnahmen verschärfen, aber Schulen offen halten

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Österreich rät die Corona-Ampel-Kommission der Politik dazu, "möglichst zeitnah" zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Sie wird in ihrer Empfehlung nicht konkreter, verweist aber auf die Ausgangsregeln und Betretungsverbote im Covid-Maßnahmengesetz.

Das heißt, aus Sicht der Experten könnte bei den Ausgangsbeschränkungen, im Handel, bei Dienstleistungen, an öffentlichen Orten oder im öffentlichen Verkehr noch nachgeschärft werden. Die bereits gesetzten "gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens" würden "nicht ausreichende Wirkung" entfalten. 18 von 19 Kommissionsmitgliedern haben zugestimmt, nur der Vertreter Kärntens hat sich enthalten.

Schulen sollen offen bleiben

Die Kindergärten, Volksschulen und die Sekundarstufe I sollen aber laut Kommission offen gehalten werden. Darüber war in den vergangenen Tagen massiv debattiert worden, es gibt eine breite Allianz für das Offenhalten. Die Betreuungseinrichtungen der unter 15-Jährigen würden sich weiter "nicht als Treiber des Infektionsgeschehens" erweisen, so die Kommission. Auch gebe es wichtige andere Argumente für das Offenhalten.

Beratungen über Verschärfungen

Empfohlen werden aber auch stärkere Präventionsmaßnahmen bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen. Dort sollen laut Kommission die Schul-Öffnungszeiten wenn möglich gestaffelt werden, alternative Räume genutzt werden und Lehrer und Schüler auch im Unterricht Maske tragen. Die Oberstufenschüler sollen weiter Distanzunterricht bekommen. Bei den Empfehlungen im Schul-Bereich hat sich nur der Vertreter des Bundeskanzleramts enthalten. Kanzler Sebastian Kurz (VP) vertritt, wie berichtet, die Linie, dass zur Bekämpfung der Pandemie auch die Schulen geschlossen werden sollten.

Die Bundesregierung berät dem Vernehmen nach Donnerstagabend und Freitag über Verschärfungen, die Freitag oder Samstag verkündet werden könnten.

Österreich bleibt rot

Was die Ampelfarben betrifft ist die Corona-Kommission am Donnerstag zur gleichen Einschätzung wie in der Vorwoche gekommen. Das Infektionsrisiko ist im gesamten Land sehr hoch geblieben, damit wurde die Ampel wie in der Vorwoche für alle Bezirke, Bundesländer und das gesamte Land auf Rot gestellt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at