Neuer Höchstwert: 9.262 Neuinfektionen österreichweit

Bisher gab es in Österreich 181.642 positive Testergebnisse. 1.608 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 107.876 wieder genesen. Am Donnerstag befanden sich 3.811 Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung. 546 der Erkrankten waren auf Intensivstationen.

Die Zahlen nach Bundesländern:

Oberösterreich: 2.554

Wien 2.151

Steiermark: 1.116

Tirol: 879

Salzburg: 798

Niederösterreich: 634

Vorarlberg: 537

Kärnten: 399

Burgenland: 194

Technische Probleme bei EMS

Aber: Die hohen Werte am Donnerstag sind nur mäßig aussagekräftig, da es seit dem Wochenende technische Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) gibt, in das die Bundesländer die Corona-Daten einmelden. Dadurch kommt es derzeit zu Nachmeldungen.

Wie hoch also die tatsächliche Zahl der neuen Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden ist, kann daher aus der heute publizierten Statistik nicht korrekt herausgelesen werden. Die technischen Probleme betreffen laut Krisenstab alle Bundesländer. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sollten diese aber nun behoben sein. Wobei der Ressortchef für den heutigen Donnerstag noch mit Nachmeldungen rechnete.

