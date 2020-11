Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten im Krankenhaus Ried ist in den vergangenen Wochen und Tagen stetig gestiegen. Die Bezirke Ried und Schärding gehören aktuell zu den "Corona-Hotspots" in Österreich, dementsprechend groß sind die Herausforderungen in den Spitälern. Die OÖN haben mit Primar Thomas Winter, dem Leiter der Pandemiestation des Rieder Spitals, und Peter Hohenauer, Abteilungsleiter Intensivmedizin, ein ausführliches Video-Interview geführt.