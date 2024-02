AK-Wahlen: Christgewerkschafter trotz Verlusten zum Auftakt zufrieden

Die Fraktion behielt hier mit 59,2 bzw. 42,4 Prozent die Vormachtstellung - jedoch bei einem Minus von 2,2 bzw. 4,9 Prozentpunkten. In Salzburg landete die FCG bei 10,93 (-3,39) nur knapp vor der FPÖ auf Platz 2. Die FSG bejubelte indes ihre Stimmenzuwächse auf 69 Prozent in Salzburg.

"Leidenschaftlich geführte Wahlkämpfe, bedingungsloser Einsatz"

"Die leidenschaftlich geführten Wahlkämpfe und der bedingungslose Einsatz für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden belohnt", kommentierte Deckenbacher die Ergebnisse in Tirol und Vorarlberg. Man blicke nun zuversichtlich auf die Wahlen in den weiteren Bundesländern. Auch vom ÖAAB wurde der "immense Vorsprung" in den beiden Bundesländern hervorgehoben.

Der FSG-Bundesvorsitzende Josef Muchitsch freute sich per Aussendung vor allem über den "sensationellen Wahlerfolg" in Salzburg, in Tirol über mehr Stimmen, wenn auch bei weniger Mandaten, und in Vorarlberg über das Halten des bei den vergangenen AK-Wahlen erreichten dritten Vorstandsmandats. "So schaut das Comeback der Sozialdemokratie aus", schrieb SPÖ-Chef Andreas Babler auf X (vormals Twitter) nach Bekanntgabe des Salzburg-Ergebnisses und kündigte an: "Wir werden dieses Jahr noch öfters sozialdemokratische Erfolge feiern."

