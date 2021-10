Ab Stufe fünf droht ein Lockdown für Ungeimpfte

Bundesregierung und Ländervertreter berieten Freitagabend per Videokonferenz gemeinsam die Corona-Situation – angesichts der steigenden Infektionszahlen. Zuvor hatte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) bereits angekündigt, dass es „um die nächsten Schritte“ gehe und vor einer „Pandemie der Ungeimpften ohne Not“ gewarnt.

Am späten Abend sickerten erste Details durch. Demnach soll der geltende Drei-Stufen-Plan um zwei zusätzliche Stufen erweitert werden. Stufe vier wäre dann bei einer 25-prozentigen Auslastung der Intensivbetten vorgesehen. Der Zugang zu Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungen und für Spitalsbesuche soll nur noch mit 2G-Nachweis für Geimpfte und Genesene möglich sein. Ab Stufe 5, die bei 30-prozentiger Auslastung (ab 600 Intensivbetten) kommen soll, soll es einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Denn spätestens ab einer einer Auslastung von 33 Prozent der Intensivstationen wird es kritisch. Details dazu gab es gestern aber noch nicht. Es dürfte sich aber um die Ausgangsbeschränkungen handeln, die in früheren Hochphasen der Pandemie allgemein galten.

Derzeit befindet sich Österreich in der Stufe 1 mit 224 belegten Intensivbetten, die nächste Stufe folgt ab 300. Dann ist in der Nachtgastro und bei großen Veranstaltungen ohne fixen Sitzplatz 2G (geimpft oder genesen) vorgesehen. Ab Stufe 3 verlieren Antigen-Tests gänzlich ihre Gültigkeit, Zutritt zum Beispiel in Gasthäuser gibt es dann nur noch für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete.

„Zu viele Zögerer und Zauderer“

„Wir sehen die Pandemie noch nicht im Rückspiegel“, so Schallenberg. „Obwohl wir über genügend Impfstoff verfügen.“ Die Intensivstationen dürften nicht überlastet werden, „weil wir zu viele Zauderer und Zögerer haben“, so der Kanzler. Denn die meisten Intensivpatienten seien ungeschützt bzw. nicht geimpft. Doch noch „haben wir alles in der Hand, das zu verhindern.“ Schallenberg appellierte „an alle, sich impfen zu lassen.“ Der Bundeskanzler stellte aber auch klar, „dass es keinen Lockdown für Geschützte bzw. Geimpfte gebemn wird.“

„Unser oberstes Ziel ist es weiter, die Durchimpfungsrate in Österreich zu erhöhen, um so gut und sicher durch den Herbst und Winter zu kommen“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Der gemeinsam akkordierte Stufenplan und die darin verankerten Maßnahmen seien dafür „eine wichtige Grundlage.“

