Ab Mitternacht: "Tschick aus" in der Gastronomie

"Natürlich ist es ein Erfolg", sagt Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe und Mitinitiator des Volksbegehrens "Don’t smoke" (880.000 Unterschriften): Wenn heute um Mitternacht das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft tritt, sei es "eines der ganz wenigen Volksbegehren" gewesen, dessen Ziel "auch in die Realität umgesetzt wird", sagt der Wiener Mediziner im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG), das im Juni im Nationalrat gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen wurde, sei "das Optimum, das zu diesem Zeitpunkt erreichbar war", sagt Sevelda. Die Politik sei "zur Vernunft zurückgekehrt", erinnert er daran, dass das Rauchverbot schon 2015 unter der damaligen SP/VP-Koalition beschlossen worden war, der Beschluss von der türkis-blauen Regierung aber wieder aufgehoben wurde.

Angekündigte Klage

Ab 1. November gilt das Verbot nun flächendeckend für alle Gastronomiebetriebe (siehe Kasten), auch E-Zigaretten ("Dampfer") sind aus den Gasträumen verbannt. Ausnahmen für Vereinslokale, Shisha-Bars und Nachtlokale sind nicht vorgesehen. Bei Letzteren lehnte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) vor kurzem die Behandlung einer Verfassungsklage ab.

Alle Rechtsfragen sind damit aber noch nicht gelöst, denn auch der Verband der Shisha-Lokalbetreiber kündigte eine Verfassungsklage an und fordert eine Ausnahme. Begründung: Wer in eine Shi-sha-Bar gehe, tue dies, um eine Wasserpfeife zu rauchen.

Auf sogenannten betrieblichen Freiflächen, also auf offenen Terrassen und in Gastgärten, darf jedenfalls weiter geraucht werden. Speziell in der kalten Jahreszeit wird es dabei noch Klärungsbedarf geben. Denn Wirte dürfen die Freiflächen prinzipiell so ausgestalten, dass sie "Gästen Schutz vor Witterung, Hitze, Kälte usw. bieten".

Wie das in der Praxis aussehen wird, wird in vielen Fällen wohl die für Betriebsanlagen zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu entscheiden haben. Festgelegt ist allerdings: Der Platz darf nicht vollständig von allen Seiten umschlossen sein, dann würde es sich nach Ansicht des Gesundheitsministeriums um einen "geschlossenen Raum" handeln. Das gilt sinngemäß auch für das Aufstellen von Zelten.

Bezirksbehörde kontrolliert

Mit der Kontrolle sind die Lebensmittelaufsicht, die Gewerbebehörden und das Arbeitsinspektorat beauftragt. Sie müssen auch auf Grundlage privater Anzeigen tätig werden. Wie rigoros ab dem ersten Tag kontrolliert wird, ist unterschiedlich. In Wien kündigte Stadträtin Ulli Sima (SP) ab 1. November Kontrollen an: "Schonfrist gibt es keine." In den anderen Ländern wird es laut Behörden keine "Aktion scharf" geben. In Oberösterreich etwa planen die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate vorerst keine Schwerpunktkontrollen. Man wartet vielmehr darauf, ob Anzeigen erstattet werden bzw. überwacht das Rauchverbot im Rahmen der sonstigen Veranstaltungs- und Lokalkontrollen gleich mit. Bei Verstößen droht den Wirten beim ersten Mal ein Strafrahmen bis 2000 Euro, im Wiederholungsfall kann dieser bis 10.000 Euro gehen. Wegen "Verwaltungsübertretung" können auch rauchende Gäste belangt werden.

Von politischer Seite kam gestern nur von der FPÖ eine ablehnende Reaktion. Klubobmann Herbert Kickl nannte das Rauchverbot Ausdruck einer "freiheitsfeindlichen Gesinnung" und "Eingriff in die Erwerbsfreiheit der Unternehmer". "Österreichs Gastronomie ist endlich nicht mehr der Aschenbecher Europas. Die Beschäftigten können aufatmen", reagierte hingegen Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida.

Eine kleine Ausnahme und Strafen

Das Rauchverbot gilt ab 1. November flächendeckend für alle Innenbereiche der Gastronomie. Es gibt nur eine kleine Ausnahme: Hotel- oder Beherbergungsbetriebe dürfen für die nächtigenden Gäste einen eigenen Raucherraum zur Verfügung stellen. Dort dürfen aber keine Speisen und Getränke serviert (und laut Gesetz auch nicht konsumiert) werden.

In Gastgärten und auf Terrassen darf weiter geraucht werden. Grundsätzlich darf auch „Schutz vor Witterung“ errichtet werden, wenn die Fläche nicht von allen Seiten umschlossen ist, das gilt ebenso für das Aufstellen von Zelten. Im Einzelfall prüft die Gewerbebehörde.

Keine Ausnahmen gibt es für Shisha-Bars, Nachtlokale und Vereinslokale. In Vereinsräumen gilt Rauchverbot auch überall, wo Vereinsfremde, Kinder und Jugendliche Zutritt haben.

Wird im Lokal geraucht, können Wirte mit einer Geldstrafe bis 2000 Euro, im Wiederholungsfall bis 10.000 Euro belangt werden.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at