12. Februar 1934: Schlagabtausch zwischen Rot und Blau

SP-Chef Babler bei Gedenkveranstaltung am Montagnachmittag in Steyr

Die SPÖ gedachte am Montag der Opfer der „Februarkämpfe“ des Jahres 1934. Parteichef Andreas Babler nahm an Gedenkveranstaltungen in Steyr und in Wien-Donaustadt teil.

In Steyr zitierte Babler die Schriftstellerin Elfriede Jelinek, die kürzlich bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus in Wien gesagt hatte, dass sie ein Ungeheuer – den Faschismus – atmen höre. „Ich verspreche, euch vor diesem Ungeheuer zu bewahren“, sagte Babler und hielt einen Appell für Demokratie und gegen „den Hass“, den die FPÖ schüre. Er sei der Einzige, der die Gefahr, die von FP-Chef Kickl ausgehe, verhindern könne.

In einer Aussendung erinnerte Babler an die Schrecken des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus: „Wir müssen die Ursache benennen: eine gespaltene, durch Armut und Wirtschaftskrise gebeutelte Gesellschaft und eine Partei, die im Machtrausch war.“ Es sei Aufgabe der SPÖ, die Gesellschaft zusammenzuhalten, auf den sozialen Ausgleich zu achten und nie zu akzeptieren, wenn sich manche überlegen fühlten.

Auch die SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder wandten sich gegen die FPÖ: „Der Hass der FPÖ hat ein erschreckendes Ausmaß erreicht.“ Die FP wolle isolieren: „Sie will die Orbanisierung Österreichs. Das müssen und werden wir verhindern.“

Blauer Ärger

Die FPÖ reagierte verärgert. Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von geschichtlicher Unkenntnis und Dreistigkeit: „Einerseits wurde die Freiheitliche Partei erst 20 Jahre später gegründet, andererseits stellten die Sozialisten in den 30er Jahren einen bewaffneten Wehrverband dar.“ „Genosse Babler“ solle nicht vergessen, dass gerade die SPÖ und ihre „marxistische Einheit innerhalb der Partei“ nach wie vor an den Lippen der Sowjetunion mit ihren grausamen Verbrechen hänge und als einzige Partei Österreichs ihre Jugend, die Roten Falken, uniformiere.

VP-Klubchef August Wöginger sah ein Gedenken „an alle Opfer, die für ein freies Österreich gekämpft haben“. Er mahnte respektvollen Umgang in Politik und Gesellschaft als Grundlage für ein friedvolles Miteinander ein.

Die größte Gedenkveranstaltung fand am Abend im Goethehof in Wien-Donaustadt statt. Dieser Gemeindebau im Februar war ein Ort des Widerstands gegen das Dollfuß-Regime.

Die Opfer der „Februarkämpfe“ müssten Mahnung sein, niemals zu vergessen und mit aller Kraft gegen die Anfänge autoritärer Strömungen zu kämpfen, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Wie sehr diese Wachsamkeit geboten sei, zeigten die hohen Zahlen rechtsextrem motivierter Straftaten und der europaweite Rechtsruck. Auch die überstürzte Räumung des Dollfuß-Museums, um einer Kontextualisierung durch Experten zuvorzukommen, sei im 90. Jubiläumsjahr der Februarkämpfe ein „verheerendes Signal“.

