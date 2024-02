Babler in Steyr: "Ich verspreche, euch vor diesem Ungeheuer zu bewahren"

SP-Chef Andreas Babler (l.) mit Bürgermeister Markus Vogl beim Februargedenken in Steyr, das so gut besucht war wie nie zuvor.

Es waren drei blutige Tage, die am 12. Februar 1934, vor 90 Jahren also, ihren Ausgang nahmen. Vor dem Hotel Schiff in Linz fielen die ersten Schüsse, in Folge griffen die Februarkämpfe rasch auf weitere Städte wie Steyr über. Als einer von neun Schutzbündlern wurde Josef Ahrer am 17. Februar in Steyr hingerichtet.