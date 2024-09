Raketen für Ukraine? USA reagieren ausweichend

„Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Und wir sind vollständig entschlossen, die Hilfe bereitzustellen, die sie benötigt, damit ihre tapferen Soldaten und Bürger genau das erreichen können.“ Mit diesen Worten deutete US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch am Mittwoch in Kiew an, was die Verantwortlichen in der Ukraine seit langem fordern: eine Erlaubnis des Westens, Beschränkungen für den Einsatz weitreichender Waffen aufzuheben – und mit den Raketen auch Ziele im tiefen russischen Hinterland angreifen zu können.

Lesen Sie auch: Ukraine: USA und Großbritannien prüfen Waffenforderungen dringlich

US-Präsident Joe Biden hatte zwar eine Aufhebung der Beschränkungen bisher verweigert und auf die Notwendigkeit verwiesen, eine Eskalation zu vermeiden. Übergeordnetes Ziel Bidens war es, eine militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO zu verhindern. Mit Spannung wurde daher am Freitag das Treffen des britischen Premiers Keir Starmer mit US-Präsident Joe Biden erwartet, ob es doch zu einer Genehmigung für den ukrainischen Einsatz westlicher Raketen kommen könnte.

ZIB: Brisantes Treffen: USA zeigt sich zurückhaltend

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Aber am Freitag klang die US-Position dazu wieder zurückhaltend. „Ich würde nicht erwarten, dass heute eine Ankündigung über den Einsatz weitreichender Waffen innerhalb Russlands gemacht wird – ganz sicher nicht von den USA“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. Es gebe keine Veränderung bei der Position der US-Regierung, meinte Kirby. Auf die Frage, ob die Ukraine überhaupt eine Erlaubnis der USA bräuchte, sagte Kirby nur, man spreche weiter mit Großbritannien und Frankreich und anderen Verbündeten über „die Art der Fähigkeiten, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden“.

„NATO im Krieg mit Russland“

Die Erlaubnis für den Einsatz weitreichender Waffen würde laut Präsident Wladimir Putin bedeuten, dass sich die NATO „im Krieg“ mit Russland befände. „Dies würde die Natur des Konflikts in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass NATO-Staaten, die USA, europäische Staaten im Krieg mit Russland sind“, sagte Putin am Donnerstag.

Die Gespräche zwischen Starmer und Biden in Washington waren bei Redaktionsschluss noch im Gange. Großbritannien habe laut einem Bericht des „Guardian“, der sich auf Regierungsquellen beruft, eine entsprechende Entscheidung bereits getroffen. Diese sollte aber nicht vor dem Treffen im Weißen Haus öffentlich gemacht werden.

Aus Sicht der Ukraine habe die Furcht der westlichen Partner vor einer Eskalation bisher vielfach eine effektive Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor verhindert. Mit der Besetzung grenznaher Gebiete in der russischen Region Kursk sieht sie den Beweis erbracht, dass diese Furcht unbegründet oder übertrieben gewesen sei. „Eskalation ist einer der Faktoren, die wir im Blick haben, aber sicher nicht der einzige Faktor“, sagte der US-Außenminister bei seinem Besuch in Kiew.

Sollten die USA und Großbritannien die Beschränkungen für weitreichende Waffen aufgeben, dürfte der Druck auf Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) steigen, die Lieferung von Marschflugkörpern Taurus freizugeben. Experten erwarten aber, dass Scholz nicht von seinem „Nein“ abrücken wird.

Westliche Waffensysteme

ATACMS: Bei dem von der Ukraine für einen Einsatz im Hinterland Russlands gewünschten ATACMS (Army TACtical Missile System) handelt es sich um ballistische Kurzstreckenraketen aus US-amerikanischer Produktion. ATACMS hat eine Reichweite von 300 Kilometern.

Bei dem von der Ukraine für einen Einsatz im Hinterland Russlands gewünschten ATACMS (Army TACtical Missile System) handelt es sich um ballistische Kurzstreckenraketen aus US-amerikanischer Produktion. ATACMS hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Storm Shadow bzw. SCALP-EG ist ein von Großbritannien und Frankreich entwickelter Marschflugkörper. Der Flugkörper mit Tarnkappentechnik wird durch ein Turbojet-Triebwerk auf Mach 0,8 (988 km/h) beschleunigt. Die Navigation erfolgt über ein internes inertiales Navigationssystem und ein globales Navigationssatellitensystem. Die Storm Shadow steuert ihr Zielgebiet im Tiefflug in einer Flughöhe von 30 bis 40 Metern an. Reichweite: zirka 560 Kilometer.

ist ein von Großbritannien und Frankreich entwickelter Marschflugkörper. Der Flugkörper mit Tarnkappentechnik wird durch ein Turbojet-Triebwerk auf Mach 0,8 (988 km/h) beschleunigt. Die Navigation erfolgt über ein internes inertiales Navigationssystem und ein globales Navigationssatellitensystem. Die Storm Shadow steuert ihr Zielgebiet im Tiefflug in einer Flughöhe von 30 bis 40 Metern an. Reichweite: zirka 560 Kilometer. Taurus: Der Taurus (lateinisch für „Stier“) ist ein deutsch-schwedischer Luft-Boden-Marschflugkörper.

Geschwindigkeit: bis zu Mach 0,95 (1173 km/h). Reichweite: 500 Kilometer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper