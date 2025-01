Bundestag prüft Musks Engagement im Wahlkampf

Das für Donnerstagabend geplante Gespräch von Elon Musk mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel auf dessen Onlineplattform X schlug bereits vor Veranstaltungsbeginn Wellen.

Die Bundestagsverwaltung in Berlin teilte mit, sie werde prüfen, ob es sich dabei um eine Beeinflussung des Wahlkampfs und um eine illegale Parteispende handle. Weidels Sprecher wies dies zurück. Die Veranstaltung sei ein legitimes "unabgesprochenes und offenes Gespräch". Es verstößt aus Sicht von Experten auch nicht prinzipiell gegen den Digital Services Act (DSA) der EU.

Elon Musk trommelt seit einiger Zeit für die in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD und andere rechte Gruppierungen in Europa. Den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bezeichnete er dagegen als antidemokratischen Tyrannen. Auch den deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) griff er persönlich an.

