US-Wahl: Neue Umfrage sieht Harris und Trump weiter Kopf an Kopf

Landesweit käme der republikanische Ex-Präsident derzeit auf 48 Prozent, berichtete die "New York Times" am Sonntag unter Berufung auf das Institut Siena. Die Demokratin Harris liege bei 47 Prozent. Allerdings betont die Zeitung, dass die Schwankungsbreite höher liegt als der ermittelte ein Prozentpunkt Unterschied.

Lesen Sie auch: Trump und Harris einigten sich auf Regeln für TV-Duell

Blickt man indes auf alle registrierten Wähler, liegt Harris bei 46 Prozent und Trump bei 48 Prozent. Auch dieser Abstand ist im Bereich der Fehlertoleranz von 3 Prozent. Trump habe nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen zwar einen harten Monat hinter sich, aber die Umfrage zeige, dass seine Unterstützung bemerkenswert stabil sei, so die Zeitung. Die Ergebnisse der Umfrage dürften die Demokraten "wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen".

Erstmals wieder Vorsprung für Trump

Vor der Präsidentenwahl am 5. November macht in den USA so ziemlich jede neue Befragung Schlagzeilen. Die aktuelle Umfrage wird gerade besonders beachtet, weil sie erstmals einen Vorsprung für Trump in einer großen überparteilichen nationalen Befragung seit rund einem Monat zeigt. Allerdings lässt sich zum jetzigen seriös nicht sagen, ob die Unterstützung für Harris ins Stocken geraten ist und der Hype um sie nach dem Einstieg ins Rennen nachlässt. Dafür braucht es weitere Umfragen.

Eine Auswertung des US-Senders CNN mehrerer seit dem Parteitag der Demokraten im August durchgeführten Umfragen zeigt ebenfalls ein enges Rennen zwischen der 59-Jahren alten Harris und dem 78-jährigen Trump ohne klaren Spitzenreiter. Demnach kommt Harris auf 49 Prozent Unterstützung, Trump auf 47 Prozent.

Unentschieden in vier Swing States

In den USA ist wegen des Wahlsystems die landesweite Gesamtzahl der Stimmen aber nicht in erster Linie entscheidend. Vielmehr kommt es auf die sogenannten Swing States an - also US-Staaten, in denen das Rennen zwischen Demokraten und Republikanern besonders eng ist. Der "New York Times"-Umfrage zufolge liegt die Vizepräsidentin dabei derzeit ganz knapp in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania vorn. In vier weiteren Swing States - Nevada, Georgia, North Carolina und Arizona - herrsche derzeit ein Unentschieden.

Beide Lager schauen nun mit Spannung auf das am Dienstag (Ortszeit) stattfindende TV-Duell zwischen Harris und Trump. Dabei steht viel auf dem Spiel, manche TV-Duelle haben US-Wahlen entschieden. Aussetzer oder Fehler können verheerende Folgen haben - im Fall des scheidenden Amtsinhabers Joe Biden bedeutete seine Fehlleistung im Duell mit Trump am 27. Juni das Ende seines Plans, trotz seines hohen Alters noch einmal als Kandidat anzutreten und erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Statt seiner wurde seine Vizepräsidentin Harris zur Kandidatin der Demokraten gekürt. Diese trifft nun in Philadelphia im Swing State Pennsylvania auf Trump.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.