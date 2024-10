US-Wahl: 10 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise auf Einmischung

In einer Ankündigung des sogenannten "Rewards for Justice"-Programms des Ministeriums wurde insbesondere der russische Blog Rybar genannt, finanziert von dem seit 2022 mit US-Sanktionen belegten Rüstungskonzern Rostec.

Dieser würde den Angaben zufolge über Onlinedienste "Zwietracht säen, soziale Spaltung fördern (...) und zu Hass und Gewalt in den Vereinigten Staaten aufrufen" soll. Weder Rybar noch der russische Staat äußerten sich zunächst zu dem Vorwurf. Das Außenministerium erklärte, Rybar habe im Onlinedienst X den Kanal "TexasvsUSA" eingerichtet und dort mit dem Thema illegale Einwanderung Wahlkampf gemacht. Über zwei weitere Kanäle werde zudem pro-russische Propaganda betrieben.

Alle über einschlägige Kenntnisse - insbesondere zu neun namentlich genannten Menschen, die Rybar bei der Umsetzung der "bösartigen Einflussnahme" auf die US-Wahl geholfen haben sollen - verfügenden Menschen wurden in der Erklärung aufgerufen, sich an die Hotline von "Rewards for Justice" zu wenden.

