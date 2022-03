Ukraine: Deutschland liefert weitere Defensivwaffen

Die Lieferungen würden sich an dem orientieren, was Deutschland bisher bereits geliefert habe, sagte Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Bisher waren dies Panzerfäuste und Flugabwehrraketen. Er verwies auf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die gesagt habe, dass man entsprechende Waffen direkt bei Rüstungskonzernen bestellen könne. Lambrecht hatte erklärt, dass aus Beständen der Deutschen Bundeswehr kein weiteres Material geliefert werden könne. Wie viel Geld die Regierung für solche Waffenkäufe für die Ukraine ausgeben will, sagte der Regierungssprecher nicht.