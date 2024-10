Uganda statt Ruanda?

Die einstige britische Tory-Regierung verfolgte das Ziel, Asylwerber nach Ruanda auszufliegen. Das Vorhaben scheiterte an mehreren Punkten – und die aktuelle Labour-Regierung verfolgt es nicht weiter.

Nun wollen die Niederlande einen ähnlichen Plan prüfen. Im Fall der Niederlande sollen abgewiesene Asylsuchende nach Uganda ausgeflogen. Das sagte die niederländische Ministerin Reinette Klever von der rechtsgerichteten PVV bei einem Besuch in dem ostafrikanischen Land.

Dabei solle es, so Klever, um afrikanische Migranten gehen, die in den Niederlanden nicht bleiben dürfen und nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Uganda solle sie in Aufnahmelager unterbringen und dafür finanziell entschädigt werden.

